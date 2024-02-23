День защитника Отечества, 23 Февраля, в России в 2024 году

Во время Первой мировой войны, 15 января 1918 года, Совет народных комиссаров под руководством Владимира Ленина принял решение о создании РККА. В следующем году глава Высшей военной инспекции РККА предложил отметить годовщину образования Красной армии, назначив её "день рождения" на ближайшее к 28 января воскресенье. Однако из-за нехватки времени этот вопрос так и не был решён. В конце месяца Моссовет под руководством Льва Каменева принял решение отметить годовщину образования Красной армии во время Дня красного подарка, который назначался специальной комиссией для помощи солдатам. Ближайшее воскресенье выпадало на 16 февраля, но времени провести сразу два праздника не было, потому решили перенести празднование на следующую неделю — на 23 февраля. В следующие два года о празднике и вовсе позабыли. В итоге лишь 27 января 1922 года президиум ВЦИК принял решение отметить четвёртую годовщину формирования Красной армии 23 февраля.



Как выяснилось позже, именно 23 февраля 1918 года силы Красной армии одержали победу над немецкими войсками в битве под Псковом и Нарвой, то есть дата, выпавшая случайно, оказалась символичной. В 1951 году было утверждено, что именно в этот день прошла мобилизация рабочих для вступления в Красную армию.



В 1995 году праздник был назван "День победы Красной армии над войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества". В 2006 году это название было сокращено до "Дня защитника Отечества". В 2002 году Госдума приняла решение объявить этот день выходным.