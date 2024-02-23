День защитника Отечества, 23 Февраля, в России в 2024 году
День защитника Отечества — праздник настоящих мужчин. Когда отмечают этот праздник в нашей стране, какова его история и что можно подарить мужчине — читайте подробнее на Life.ru.
День защитника Отечества в 2024 году выпадает на пятницу. Обложка © Shutterstock
В России уже более ста лет отмечается День защитника Отечества. За это время праздник несколько раз менял своё название, но его основная идея осталась неизменной. В этот день люди выражают уважение и признательность тем соотечественникам, которые проявили мужество, защищая нашу Родину.
Давайте же выясним, в какой день недели в 2024 году отмечают День защитника Отечества, какова его история, и узнаем о существующих традициях 23 Февраля.
Когда День защитника Отечества в 2024 году
В России День защитника Отечества по традиции отмечается 23 февраля, дата фиксированная и из года в год не меняется. Этот праздник получил своё текущее название в 1995 году, но его история ведётся ещё с начала XX века.
День защитника Отечества — нерабочий праздничный день в России, приуроченный ко Дню воинской славы. Фото © Shutterstock
Будет ли 23 Февраля выходным?
- 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества, который выпадает на пятницу и будет выходным днём.
- С учётом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля.
- 22 февраля является предпраздничным рабочим днём, поэтому его продолжительность сокращается на один час.
- Россияне на пятидневке будут отдыхать 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24 и 25 февраля с учётом всех выходных и праздничных дней.
История праздника
Во время Первой мировой войны, 15 января 1918 года, Совет народных комиссаров под руководством Владимира Ленина принял решение о создании РККА. В следующем году глава Высшей военной инспекции РККА предложил отметить годовщину образования Красной армии, назначив её "день рождения" на ближайшее к 28 января воскресенье. Однако из-за нехватки времени этот вопрос так и не был решён. В конце месяца Моссовет под руководством Льва Каменева принял решение отметить годовщину образования Красной армии во время Дня красного подарка, который назначался специальной комиссией для помощи солдатам. Ближайшее воскресенье выпадало на 16 февраля, но времени провести сразу два праздника не было, потому решили перенести празднование на следующую неделю — на 23 февраля. В следующие два года о празднике и вовсе позабыли. В итоге лишь 27 января 1922 года президиум ВЦИК принял решение отметить четвёртую годовщину формирования Красной армии 23 февраля.
Как выяснилось позже, именно 23 февраля 1918 года силы Красной армии одержали победу над немецкими войсками в битве под Псковом и Нарвой, то есть дата, выпавшая случайно, оказалась символичной. В 1951 году было утверждено, что именно в этот день прошла мобилизация рабочих для вступления в Красную армию.
В 1995 году праздник был назван "День победы Красной армии над войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества". В 2006 году это название было сокращено до "Дня защитника Отечества". В 2002 году Госдума приняла решение объявить этот день выходным.
Желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия! Фото © Shutterstock
Традиции 23 Февраля
- В России 23 Февраля проводятся торжества, парады и демонстрация военной техники.
- В День защитника Отечества люди приносят цветы к Могиле Неизвестного Солдата или другим военным памятникам. Этот день посвящён памяти ветеранов и всех, кто погиб, защищая страну.
- Многие россияне отмечают 23 Февраля как День мужчин, так как военная служба обязательна для большей части сильной половины России.
- Праздник охватывает представителей всех возрастов, от мала до велика. Во многих детских садах девочки поздравляют мальчиков — будущих защитников Родины. Продолжается традиция и в начальных классах российских школ. Педагоги верят, что это полезно для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Что подарить мужчине на День защитника Отечества
Выбрать подарок для мужчин на День защитника Отечества — всегда непростая задача. Хочется удивить и порадовать чем-то необычным и оригинальным, не ограничиваясь привычными косметическими наборами или носками. Поэтому выбором подарка лучше озаботиться заранее. Life.ru подготовил подборку интересных вариантов того, что можно подарить на этот праздник. Главное — учесть пожелания и бюджет, а остальное уже зависит от индивидуальных предпочтений:
- именной ремень с гравировкой на пряжке;
- подстаканник с гербом;
- именной плед в стиле милитари;
- сувенирный орден "Лучшему военному";
- личный фартук;
- тематический термос;
- "генеральский" банный набор;
- USB-флешка в виде патрона;
- бокал именной с гравировкой;
- копилка для пивных крышек;
- скретч-карта мира.
Мероприятия, которые пройдут к празднику
В честь Дня защитника Отечества каждый год проводятся различные мероприятия, и если концерты и выставки сопровождают практически любой праздник, то вот салют является чем-то более редким.
23 февраля 2024 года в Москве отметят День защитника Отечества. По этому поводу в нескольких уголках столицы прогремит торжественный салют.