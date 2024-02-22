Кого поздравлять и как быть с носками? Эксперт по этикету ответила на неудобные вопросы о 23 Февраля Эксперт Комкина посоветовала поздравлять всех мужчин и мальчиков с 23 Февраля 22 февраля, 09:53 Обложка © Shutterstock

День защитника Отечества давно перестал быть праздником исключительно военнослужащих, а стал сугубо мужским днём, неким аналогом 8 Марта. Это неудивительно, ведь каждого представителя сильного пола в большей или меньшей степени можно назвать защитником своей Родины. Так нужно ли поздравлять мужчин, которые не служили в армии? Конечно, да, считает преподаватель по этикету, президент клуба "Первая леди" Анна Комкина. По словам собеседницы Life.ru, это прекрасный повод оказать им внимание и, согласно современному этикету, 23 Февраля поздравления актуальны даже для подростков.

А что же дарить? Не секрет, что в нашей стране одним из любимых подарков для мужчин из года в год являются носки, но на самом деле это вещь довольно интимная и скорее относится к категории бытовой необходимости, нежели презентов. Такие вещи допустимо преподносить только очень близким людям, но попробуйте удивить своего мужчину в этом году, презентовав ему положительные эмоции и новые впечатления. Анна Комкина Преподаватель по этикету, президент клуба "Первая леди"

В качестве подарка для мужей и возлюбленных могут подойти билеты на долгожданную премьеру фильма, игра в пейнтбол, полёт в аэротрубе, урок стрельбы, сеанс расслабляющего массажа или небольшое путешествие за город. А вот коллегам Комкина советует дарить одинаковые презенты, независимо от должности.

"Правила этикета предостерегают от выбора в качестве презента предметов личной гигиены, например шампуней, дезодорантов, гелей для душа, а также слишком дорогих предметов. Лучше выбрать одинаковые подарки как для управленца, так и для курьера организации. Это будет не только удобно, но и не смутит никого из получателей", — советует эксперт по этикету.

Для коллег можно рассмотреть также вариант с видеопоздравлением, в котором примут участие девушки из вашей команды. Скажите мужчинам несколько приятных слов и пожеланий, чтобы показать своё внимание и подарить искреннюю улыбку.

Кстати, ранее опрос показал, что 75% россиянок на работе лично участвуют в подготовке к празднованию 23 Февраля. Из них 82% делают это по личной инициативе, а 18% участвуют в этом из-за того, что их отказ не поймут в коллективе. В то же время 27% опрошенных хотели бы устроить корпоратив в честь этого праздника, а 73% — нет.