Названы самые забавные подарки к 23 Февраля от коллег

Совсем скоро в России будет отмечаться День защитника Отечества, в честь которого мужчинам традиционно дарят подарки. Представителей сильного пола чествуют не только дома, но и на работе. Опрос показал, как россиянки готовятся к 23 Февраля в коллективе и как поздравляют коллег. Его результаты есть в распоряжении RT.

Результаты исследования центра "Зарплаты.ру", в рамках которого были обработаны ответы 2,1 тысячи сотрудниц российских компаний, говорят о том, что около 75% женщин на работе лично участвуют в подготовке к празднованию 23 Февраля. Из них 82% делают это по личной инициативе, а 18% участвуют в этом из-за того, что их отказ не поймут в коллективе. В то же время 27% опрошенных хотели бы устроить корпоратив в честь этого праздника, а 73% — нет.

Специалисты также решили узнать, каким образом россияне будут праздновать День защитника Отечества на работе и предложили варианты, из которых можно было выбрать сразу несколько. Таким образом получилось, что 74% организаций устраивают фуршет, 31% — конкурсы, игры и викторины, 15% идут в ресторан или кафе, 7% заказывают музыкантов и артистов. Стоит отметить, что 19% респондентов ответили, что они будут рассылать поздравления по электронной почте.

"В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200–300 рублей (38%), 400–500 рублей (25%) или больше 500 рублей (24%), значительно меньше сотрудников сбрасывается по 100–200 рублей (9%) и сдаёт произвольную сумму (4%)", — говорится в публикации.

Помимо того, в материале были названы самые забавные подарки, которые женщины дарили своим коллегам-мужчинам. Среди них — мыло в виде красной икры, танки из носков, шоколад с фото мужчин, кухонные фартуки с фигурой Аполлона и будёновки для бани.