Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 08:23

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23 и 24 февраля

В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин.

25 февраля припарковать авто тоже можно будет бесплатно — в режиме воскресенья. Исключение — улицы с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами все дни будут работать по обычным тарифам.

Россиянам рассказали о выходных днях и зарплате в феврале
Россиянам рассказали о выходных днях и зарплате в феврале

Напомним, что эта рабочая неделя для россиян будет короткой: в честь Дня защитника Отечества граждан ждут три праздничных выходных.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • 23 февраля
  • Авто
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров