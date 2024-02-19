Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23 и 24 февраля

В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин.

25 февраля припарковать авто тоже можно будет бесплатно — в режиме воскресенья. Исключение — улицы с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумами все дни будут работать по обычным тарифам.