Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в феврале

Россиян ждёт короткая рабочая неделя: с 19 по 22 февраля, при этом в честь Дня защитника Отечества будет три праздничных выходных. Об этом напоминает Роструд.

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего четыре дня: с 19 по 22 февраля. Причём поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час", — отметили в ведомстве.