Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 08:15

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в феврале

Россиян ждёт короткая рабочая неделя: с 19 по 22 февраля, при этом в честь Дня защитника Отечества будет три праздничных выходных. Об этом напоминает Роструд.

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего четыре дня: с 19 по 22 февраля. Причём поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час", — отметили в ведомстве.

Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?
Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?

При этом ранее сообщалось, что в февральские праздники придётся выйти на работу сотрудникам непрерывного производства, коммунальщикам, врачам, продавцам, спасателям, водителям общественного транспорта и некоторым другим специалистам. Также россиянам напоминают, что праздники не могут быть основанием для уменьшения зарплаты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роструд
  • 23 февраля
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров