Россиянам рассказали о выходных днях и зарплате в феврале Работающие на пятидневке россияне будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля 30 января, 16:46 Кто продолжит работать 23 Февраля. Обложка © Shutterstock

День защитника Отечества в этом году выпадает на пятницу, поэтому работающие на пятидневке россияне будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля, а 22-е число станет коротким днём. Об этом пишет телеканал "Москва 24" со ссылкой на Роструд.

Однако в февральские праздники придётся выйти на работу сотрудникам непрерывного производства, а также коммунальщикам, врачам, продавцам, спасателям, водителям общественного транспорта и некоторым другим специалистам. При этом замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова подчеркнула, что праздники не могут быть основанием для уменьшения зарплаты.

"В непрерывно действующих организациях применяется сменный режим работы. Если по графику сменности рабочий день выпадает на нерабочий праздничный, то оплата должна производиться не менее чем в двойном размере", — добавила эксперт.

Она также напомнила, что если работодатель попросит подчинённого прийти в офис в праздники, то зарплата будут выплачена в увеличенном размере. Впрочем, работник вправе взять вместо выплаты дополнительный день отдыха. Рыбакова отметила, что сотрудник должен дать письменное согласие на работу в свой законный выходной, если речь не идёт о несчастном случае или устранении последствий катастрофы.

Ранее Лайф назвал месяцы, когда выгоднее всего уйти в отпуск в 2024 году. Если учесть количество рабочих дней в месяце при планировании отпуска, то можно получить от работодателя более высокую выплату.

Авторы Татьяна Миссуми