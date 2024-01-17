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Экономист назвала месяцы, когда выгоднее всего уйти в отпуск в 2024 году

Эксперт Проданова посоветовала брать отпуск в этом году в июле и октябре

17 января, 17:07
Экономист рассказала, как увеличить размер отпускных. Обложка © Shutterstock

Экономист рассказала, как увеличить размер отпускных. Обложка © Shutterstock

Если учесть количество рабочих дней в месяце при планировании отпуска, то можно получить от работодателя более высокую выплату. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она напомнила, что отпускные рассчитываются как среднедневной заработок, умноженный на число дней отпуска. Также важно понимать, что речь идёт именно о календарных днях. В этом случае выходит, что чем меньше праздников в месяце и больше трудодней, тем больше будет размер отпускных, продолжила эксперт.

Поэтому экономист посоветовала в этом году брать отпуск в июле или октябре, в эти месяцы число рабочих дней достигает двадцати трёх. Также выгодно отдыхать в августе. А январь, февраль, март, май, июнь меньше всего подходят для того, чтобы получить крупные отпускные выплаты.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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