Россиян предупредили о трёх шестидневных рабочих неделях в 2024 году

Россиян в наступившем 2024 году ждут несколько длинных выходных и три шестидневные рабочие недели. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова. Эксперт пояснила, что выходные дни 6 и 7 января 2024 года, являющиеся праздничными, были перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.

"Также будут перенесены выходные дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. С субботы, 28 декабря, выходной будет перенесён на понедельник, 30 декабря. Таким образом, в этом году россиян ждут три шестидневные рабочие недели, после которых следуют длинные выходные", — подчеркнула Билялова в беседе с "Москвой 24".

Так, шестидневные рабочие недели ожидают граждан с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря, уточнила юрист. При этом помимо обычных выходных дней россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Юрист напомнила, что сотрудник, который выходит на работу в праздники, может получить оплату труда в двойном размере или выбрать отгул в другой день. А вот для тех, кто трудится по сменному графику, правила отличаются. В частности, сотрудник не может получить двойную оплату или отгул, если работа в праздник была выполнена в рамках обычной нормы рабочего времени, уточнила специалист. Двойная оплата или день отдыха таким сотрудникам полагается только в случае сверхурочной работы.

Также Билялова пояснила, что праздники не расходуют отпускные дни. Так, например, если кто-то захотел отдохнуть с 19 февраля две недели, то заявление на отпуск можно писать на 13 оплачиваемых дней либо 14, но фактически отгулять 15.