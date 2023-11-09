В Госдуму внесён законопроект о сокращении рабочей недели на час

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов внёс в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели на час — с 40 до 39 часов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Кроме того, Гибатдинов предложил уменьшить на час рабочий день перед праздником. Тем самым он призвал внести изменения в 91-ю и 95-ю статьи Трудового кодекса РФ.

В пояснении к законопроекту сказано, что россияне зачастую трудятся более 40 часов в неделю. При этом многие работодатели повышают объёмы работы, но не нанимают новых сотрудников. В документе подчёркивается, что в результате это приводит к стрессу, ухудшению психического состояния и снижению производительности.

"В связи с этим необходимо рассмотреть возможность внедрения определённой законодательной инициативы, которая будет направлена на создание комфортных условий, и предоставить дополнительное время для отдыха. В частности, сделать пятницу сокращённым днём", — говорится в тексте проекта.