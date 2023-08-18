Теперь официально: Грядущие новогодние каникулы продлятся 10 дней

В кабмине объяснили, что в 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.