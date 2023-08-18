Теперь официально: Грядущие новогодние каникулы продлятся 10 дней
Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году
Правительство РФ утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2024 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, россиян ждут десятидневные новогодние праздники.
- Новогодние каникулы продлятся десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
- В честь Дня защитника Отечества нерабочими будут 23, 24 и 25 февраля.
- В честь Международного женского дня россияне отдохнут 8, 9 и 10 марта.
- Первая часть майских праздников продлится с 28 апреля по 1 мая, вторая — с 9 по 12 мая.
- Выходным будет День России — 12 июня.
- Нерабочими будут и праздничные дни в честь Дня народного единства с 3 по 4 ноября.
- Следующие новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.
Календарь праздничных и выходных дней в 2024 году. Фото © Телеграм-канал Правительства РФ
В кабмине объяснили, что в 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Напомним, в июне Минтруд РФ обнародовал календарь выходных в России в 2024 году. Согласно ему, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, но фактически будут длиннее за счёт последних дней 2023 года. Кстати, психолог увидела большой минус в нынешнем календаре.
Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей