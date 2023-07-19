Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных майских праздниках
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных в мае за счёт сокращения новогодних праздников.
Ранее документ не поддержала и комиссия правительства, объяснив это решение тем, что сейчас праздничные дни "установлены с учётом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей". Также в кабмине решили, что в законопроекте не учитывается наложение новогодних праздников на школьные каникулы, когда россияне могут провести время с детьми в кругу семьи.
Напомним, ещё в апреле депутаты Госдумы выступили с предложением установить в РФ длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число. Треть россиян поддержали такую инициативу, заявив, что готовы отдохнуть на Новый год всего два-три дня, чтобы за счёт этих дней продлить каникулы в мае, Минтруд тоже оказался не против. Сейчас же в производственном календаре — раздробленные майские выходные и длинные новогодние.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв