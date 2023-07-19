Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 11:42
3620

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных майских праздниках

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных в мае за счёт сокращения новогодних праздников.

Ранее документ не поддержала и комиссия правительства, объяснив это решение тем, что сейчас праздничные дни "установлены с учётом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей". Также в кабмине решили, что в законопроекте не учитывается наложение новогодних праздников на школьные каникулы, когда россияне могут провести время с детьми в кругу семьи.

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках
Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Напомним, ещё в апреле депутаты Госдумы выступили с предложением установить в РФ длинные майские праздники — с 1-го по 9-е число. Треть россиян поддержали такую инициативу, заявив, что готовы отдохнуть на Новый год всего два-три дня, чтобы за счёт этих дней продлить каникулы в мае, Минтруд тоже оказался не против. Сейчас же в производственном календарераздробленные майские выходные и длинные новогодние.

BannerImage

Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Майские праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar