Комитет Госдумы не поддержал законопроект о длинных майских праздниках

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддержал законопроект о длинных выходных в мае за счёт сокращения новогодних праздников.

Ранее документ не поддержала и комиссия правительства, объяснив это решение тем, что сейчас праздничные дни "установлены с учётом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей". Также в кабмине решили, что в законопроекте не учитывается наложение новогодних праздников на школьные каникулы, когда россияне могут провести время с детьми в кругу семьи.