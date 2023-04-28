КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 15:46

Минтруд не против увеличить майские каникулы за счёт новогодних

Глава Минтруда Котяков не исключил переноса новогодних праздников на майские

Министерство труда и социальной защиты России открыто к дискуссии о переносе новогодних праздников на майские, если общественники поднимут этот вопрос. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков после заседания президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

"У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим", — ответил он на соответствующий вопрос.

Россиянам дали 5 советов, как не потратить лишнего в майском отпуске

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Ранее Лайф писал, что почти две трети россиян (60%) хотят, чтобы майские праздники были объединены в одни большие выходные за счёт январских каникул.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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