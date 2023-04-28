Минтруд не против увеличить майские каникулы за счёт новогодних
Глава Минтруда Котяков не исключил переноса новогодних праздников на майские
Министерство труда и социальной защиты России открыто к дискуссии о переносе новогодних праздников на майские, если общественники поднимут этот вопрос. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков после заседания президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
"У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф писал, что почти две трети россиян (60%) хотят, чтобы майские праздники были объединены в одни большие выходные за счёт январских каникул.
ТАСС / Сергей Мальгавко