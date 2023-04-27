Россияне рассказали, готовы ли отказаться от январских выходных в пользу майских

Почти две трети россиян (60%) хотят, чтобы майские праздники были объединены в одни большие выходные за счёт январских каникул. Участники опроса также поделились своими планами на майские. Результаты исследования приводит RT.

35% из 60% россиян объясняют это пожелание тем, что многие всё равно берут отпуск между 1 и 9 мая. Ещё 25% опрошенных эти каникулы нужны, чтобы осуществить давно намеченные планы.

Однако 27% респондентов не хотят жертвовать январскими праздниками и выступают против длинных выходных в мае. Из них 16% не поддерживают отмену каникул в январе, а 11% считают, что это плохо скажется на продуктивности.

В этом году 28% россиян проведут майские праздники как свои обычные выходные, 17% посвятят это время семье, ещё 15% отправятся в отпуск, а другие 15% не решили и будут импровизировать. При этом 11% продолжат работать, 9% посвятят время хобби, 5% уже предвкушают шашлыки и пикники.

Согласно опросу, 51% россиян будут отдыхать в это время за городом, 27% — дома, а 13% хотят посетить городские мероприятия. В путешествие отправятся лишь 9%, и только 2% из них — за границу.