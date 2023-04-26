Россиянам рассказали, можно ли отказаться от работы в майские праздники

В мае россиян традиционно ожидают несколько праздничных дней, однако насладиться выходными получится не у всех — некоторые будут работать. Кто не сможет отлынуть в это время, рассказало РИА "ФедералПресс". Так, в праздники продолжат работать сотрудники непрерывно действующих организаций и учреждений. К ним относятся АЭС, заводы и больницы.

В эти дни также не будут отдыхать специалисты, занимающиеся обслуживанием граждан, и те кто обязан выполнять неотложные ремонтные работы. Сюда же относится ситуация, когда в компании на праздники запланированы задачи, от которых зависит деятельность организации. При этом в данном случае сотрудники дают письменное согласие. Продолжат работать и те, у кого сменный график, а также представители творческих профессий, которые трудятся в СМИ, театрах и цирках.

Привлечь к работе в праздники могут и в критических ситуациях — письменного согласия в этом случае не требуется. Речь идёт об устранении последствий производственной аварии и предотвращении несчастных случаев.

При этом существуют категории граждан, чьи трудовые права охраняются строже. Так, беременных нельзя привлекать к работе в праздники, даже если они сами к этому готовы. А уязвимым категориям можно ставить смены, только если это не запрещено им по состоянию здоровья. К таким относятся люди с инвалидностью, женщины с детьми в возрасте до трёх лет, а также работники, которые ухаживают за родственниками.

В Трудовом кодексе сказано, что нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Причём данное правило распространяется даже на тех, кто трудится по дневным или часовым ставкам. Кроме того, сотрудник по согласованию с работодателем может взять отгул вместо оплаты.