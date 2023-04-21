Россияне рассказали, где возьмут подработку на майские праздники

Аналитики сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" провели опрос среди 2,1 тысячи россиян из всех регионов и выяснили, что 15% из них собираются взять подработку на майские праздники. Подробные результаты исследования публикует RT.

Остальные 85% не собираются тратить выходные на работу, а те, кто планирует, выбирают самые разные виды занятости. Так, 17% будут работать в такси, 12% — курьерами, 9% — комплектовщиками товаров и продавцами, 8% — нянями, 6% — работниками кол-центров, 5% — фотографами, работниками баз отдыха и репетиторами, а 4% — промоутерами и грузчиками. Каждый десятый респондент выразил желание взять сверхурочные на основной работе.

Среди причин отказа от отдыха 27% назвали желание накопить побольше денег, 29% собираются побыстрее отдать долги и кредиты, 20% будут трудиться из-за низкой зарплаты на основном месте работы, 14% — для формирования финансовой подушки, 6% не желают сидеть дома, ещё 4% видят в подработке хобби.

Причём заработать опрошенные собираются разные суммы. Так, 27% — до пяти тысяч рублей, 44% — от пяти до десяти тысяч, а 29% — более десяти тысяч.