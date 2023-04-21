КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 10:20

Россияне рассказали, где возьмут подработку на майские праздники

Опрос: 15% россиян возьмут подработку на майские праздники

Аналитики сервиса по поиску работы "Зарплата.ру" провели опрос среди 2,1 тысячи россиян из всех регионов и выяснили, что 15% из них собираются взять подработку на майские праздники. Подробные результаты исследования публикует RT.

Остальные 85% не собираются тратить выходные на работу, а те, кто планирует, выбирают самые разные виды занятости. Так, 17% будут работать в такси, 12% — курьерами, 9% — комплектовщиками товаров и продавцами, 8% — нянями, 6% — работниками кол-центров, 5% — фотографами, работниками баз отдыха и репетиторами, а 4% — промоутерами и грузчиками. Каждый десятый респондент выразил желание взять сверхурочные на основной работе.

Среди причин отказа от отдыха 27% назвали желание накопить побольше денег, 29% собираются побыстрее отдать долги и кредиты, 20% будут трудиться из-за низкой зарплаты на основном месте работы, 14% — для формирования финансовой подушки, 6% не желают сидеть дома, ещё 4% видят в подработке хобби.

Причём заработать опрошенные собираются разные суммы. Так, 27% — до пяти тысяч рублей, 44% — от пяти до десяти тысяч, а 29% — более десяти тысяч.

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Лайф рассказывал, сколько россияне тратят в месяц на непредвиденные расходы. Согласно проведённому опросу, 42% выкладывают от 6 до 15 тысяч рублей, а 37% респондентов — от 16 до 30 тысяч.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Матвей Константинов
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