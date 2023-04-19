Россияне признались, сколько денег на непредвиденные расходы у них уходит за месяц

От шести до 15 тысяч рублей в месяц тратит большинство (42%) россиян на непредвиденные расходы. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка", в котором приняли участие четыре тысячи человек.

До пяти тысяч рублей в месяц уходит у 37% респондентов, от 16 до 30 тысяч рублей — у 12%, от 31 до 50 тысяч рублей — у 6%, а больше этой суммы тратят не по плану 3% опрошенных. Причём чаще всего россияне непредвиденно расходуют деньги на медицинские товары и услуги (57%), ремонт и покупку бытовой техники (37%), а также одежду и обувь (30%). Кроме того, 23% не по плану тратят средства на подарки и ещё столько же на покупку или ремонт электроники. У 13% россиян непредвиденно уходят деньги на путешествия.