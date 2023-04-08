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8 апреля, 11:28

Россиянам рассказали, что нужно делать с деньгами, чтобы не остаться с пустыми карманами

Экономист Кузнецов призвал россиян вести контроль за доходами и расходами

Даже высокий уровень дохода ещё не гарантирует спокойную в финансовом плане жизнь, ведь многие люди неграмотно распоряжаются собственными деньгами. Получить контроль над своими финансами, выявить направления "таинственных трат" и оптимизировать расходы помогает ведение личного бюджета, рассказал Лайфу доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

"Экономисты уже давно обратили внимание, что те, кто планирует свои доходы и расходы, тратят на 30% меньше денег на спонтанные и, как правило, бесполезные покупки, реже под влиянием эмоций берут кредиты и вообще ведут более осмысленную и рациональную жизнь. Возможно, кто-то уже пытался вести личный бюджет. Даже составлял себе табличку с планом расходов и доходов до конца года. Вот только, согласно статистике, 92% в скором времени бросают эту затею", — сказал эксперт.

Во-первых, по словам Кузнецова, необходимо адекватно оценивать собственные доходы. Также он призвал систематизировать расходы, которые, по мнению специалиста, должны быть адекватны возможностям человека. Необходимо конкретно и чётко оценить потребность в деньгах в следующие периоды жизни, добавил экономист. При этом средства удобно распределить по направлениям: деньги на текущие расходы (траты, носящие регулярный характер); деньги, откладываемые на крупные покупки; резерв на непредвиденные расходы (средства, направляемые на создание персональной подушки безопасности). Как указал эксперт, итогом становится получение чёткого соотношения расходов и доходов, понимание того, живёте ли вы по средствам, а также имеете ли возможность для создания капитала и инвестирования. Также он посоветовал визуализировать свои финансы при помощи цифр.

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"Сделайте себе документ "Мой личный бюджет", в котором отразите план доходов и расходов. Периодически заглядывайте в него, думая о том, что и как можно было бы улучшить в вашей финансовой жизни. Ищите варианты увеличения доходов и сокращения трат. Поверьте, делать это с цифрами в руках гораздо проще. В итоге в оптимальном варианте с помощью ведения личного бюджета появляется возможность выделать стабильную положительную разницу между доходами и расходами", — поведал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Кирове полицейские вернули мужчине сумку с пятью миллионами рублей. Он случайно оставил её без присмотра в подъезде дома.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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