Полицейские вернули жителю Кирова потерянную сумку с пятью миллионами рублей
В Кирове полицейские вернули мужчине сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Жителю Кирова вернули пять миллионов рублей. Видео © УМВД РФ по Кировской области
По данным ведомства, бесхозную сумку в подъезде дома на улице Ивана Попова нашли местные жители. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и крупная сумма денег.
Стражи порядка установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил сумку без присмотра. Имущество было возвращено законному владельцу.
Ранее в Вяземском районе Хабаровского края четвероклассники нашли на улице 55 тысяч рублей и решили рассказать об этом взрослым, чтобы вернуть деньги владельцу. Выяснилось, что средства принадлежат местной жительнице, которая потеряла эти деньги и написала в органы заявление о краже.