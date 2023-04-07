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7 апреля, 12:35

Полицейские вернули жителю Кирова потерянную сумку с пятью миллионами рублей

В Кирове полицейские вернули мужчине сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Жителю Кирова вернули пять миллионов рублей. Видео © УМВД РФ по Кировской области

По данным ведомства, бесхозную сумку в подъезде дома на улице Ивана Попова нашли местные жители. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и крупная сумма денег.

Стражи порядка установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил сумку без присмотра. Имущество было возвращено законному владельцу.

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Ранее в Вяземском районе Хабаровского края четвероклассники нашли на улице 55 тысяч рублей и решили рассказать об этом взрослым, чтобы вернуть деньги владельцу. Выяснилось, что средства принадлежат местной жительнице, которая потеряла эти деньги и написала в органы заявление о краже.

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УМВД РФ по Кировской области

Иван Косицын
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