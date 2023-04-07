Полицейские вернули жителю Кирова потерянную сумку с пятью миллионами рублей

В Кирове полицейские вернули мужчине сумку с пятью миллионами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Жителю Кирова вернули пять миллионов рублей. Видео © УМВД РФ по Кировской области

По данным ведомства, бесхозную сумку в подъезде дома на улице Ивана Попова нашли местные жители. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские выяснили, что сумка не представляет опасности: внутри были только личные вещи и крупная сумма денег.

Стражи порядка установили личность хозяина, который, как оказалось, случайно оставил сумку без присмотра. Имущество было возвращено законному владельцу.