Под Хабаровском четвероклассники нашли пачку денег и случайно раскрыли "кражу"
В Хабаровском крае школьники нашли в урне 55 тысяч рублей и вернули владелице
Ученикам 4-го класса вручили благодарственные письма. Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю
В Вяземском районе Хабаровского края четвероклассники нашли на улице 55 тысяч рублей, но решили рассказать об этом взрослым, чтобы вернуть деньги владельцу.
"Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию", — рассказали в Минобрнауки по региону.
Выяснилось, что средства принадлежат местной жительнице, которая потеряла эти деньги и написала в органы заявление о краже. Эту сумму местной женщине вернули, и часть денег она решила потратить на сладости добросовестным ребятам. А полицейские навестили детей и выдали благодарственные письма.
Ранее Лайф писал, что школьнице из Петербурга, которую мать выгнала из дома из-за куска торта, помогли соседи. После конфликта с дочерью жительница Северной столицы выбросила из окна её личные вещи и закрылась в квартире.