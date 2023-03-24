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24 марта, 10:11

Под Хабаровском четвероклассники нашли пачку денег и случайно раскрыли "кражу"

В Хабаровском крае школьники нашли в урне 55 тысяч рублей и вернули владелице

<p>Ученикам 4-го класса вручили благодарственные письма. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/minobrkhabkrai/4778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки по Хабаровскому краю </a></p>

Ученикам 4-го класса вручили благодарственные письма. Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю

В Вяземском районе Хабаровского края четвероклассники нашли на улице 55 тысяч рублей, но решили рассказать об этом взрослым, чтобы вернуть деньги владельцу.

Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю

Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю

"Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию", — рассказали в Минобрнауки по региону.

Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю

Фото © Telegram / Минобрнауки по Хабаровскому краю

Выяснилось, что средства принадлежат местной жительнице, которая потеряла эти деньги и написала в органы заявление о краже. Эту сумму местной женщине вернули, и часть денег она решила потратить на сладости добросовестным ребятам. А полицейские навестили детей и выдали благодарственные письма.

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Ирина Фальке
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