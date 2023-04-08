Пользователям Google Pay случайно начислили от 10 до тысячи долларов

Приятный сюрприз от Google Pay: некоторые пользователи получили на свои счета деньги от компании — кто-то десять долларов, а кто-то и целую тысячу. Нашлись те, кто уже успел потратить деньги, пока не выяснилось, что это была ошибка сервиса.

Публично об этом в своём твиттере высказался журналист Мишааль Рахман. Под его постом пользователи стали оставлять комментарии о том, что они тоже получили деньги от Google. Те деньги, которые пользователи потратить не успели, вернулись в компанию, пишет Ars Technica. Но компания приняла решение не требовать деньги обратно у тех, кто уже успел их потратить.