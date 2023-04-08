ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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8 апреля, 03:45

Пользователям Google Pay случайно начислили от 10 до тысячи долларов

Приятный сюрприз от Google Pay: некоторые пользователи получили на свои счета деньги от компании — кто-то десять долларов, а кто-то и целую тысячу. Нашлись те, кто уже успел потратить деньги, пока не выяснилось, что это была ошибка сервиса.

Публично об этом в своём твиттере высказался журналист Мишааль Рахман. Под его постом пользователи стали оставлять комментарии о том, что они тоже получили деньги от Google. Те деньги, которые пользователи потратить не успели, вернулись в компанию, пишет Ars Technica. Но компания приняла решение не требовать деньги обратно у тех, кто уже успел их потратить.

Приложения некоторых российских банков удалены из Google Play

Приложения некоторых российских банков удалены из Google Play

Ранее председатель Комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил Лайфу, что к иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний, но корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования Роскомнадзора.

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Анатолий Симоненко
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