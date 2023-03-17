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17 марта, 08:29

Приложения некоторых российских банков удалены из Google Play

Google Play удалил приложения ряда российских банков, в том числе "Санкт-Петербурга", "Уралсиба", "Приморья"

Google Play удалил приложения ряда подсанкционных российских банков, сообщает РИА "Новости". Так, у пользователей больше не доступны приложения банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Приморье", "СДМ банк", "Левобережный", УБРиР, "Ланта-банк", "Зенит" и Металлинвестбанка.

Указанные кредитные учреждения объединяет тот факт, что в феврале они попали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам любые операции с ними.

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Google Play Store — магазин приложений, а также игр, книг, музыки и фильмов от компании Google, позволяющий сторонним компаниям предлагать владельцам устройств с операционной системой Android устанавливать и приобретать различные приложения.

Ранее приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье" также пропали из AppStore.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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