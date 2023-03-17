Приложения некоторых российских банков удалены из Google Play

Google Play удалил приложения ряда подсанкционных российских банков, сообщает РИА "Новости". Так, у пользователей больше не доступны приложения банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Приморье", "СДМ банк", "Левобережный", УБРиР, "Ланта-банк", "Зенит" и Металлинвестбанка.

Указанные кредитные учреждения объединяет тот факт, что в феврале они попали под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юридическим и физическим лицам любые операции с ними.