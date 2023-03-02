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2 марта, 07:00

Приложения нескольких российских банков пропали из AppStore

Из AppStore пропали приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье"

Мобильные приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье", которые попали под санкции Запада, пропали из магазина AppStore.

Программы стали недоступны для скачивания на устройства утром 2 марта. Кроме того, невозможно загрузить приложения "СДМ банка" и "Металлинвестбанка". При этом в Google Play скачать данные приложения по-прежнему возможно.

Постпредство России спрогнозировало эффект от десятого пакета санкций ЕС

Постпредство России спрогнозировало эффект от десятого пакета санкций ЕС

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Обложка ©

Unsplash

Артур Белкин
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