Приложения нескольких российских банков пропали из AppStore

Мобильные приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье", которые попали под санкции Запада, пропали из магазина AppStore.

Программы стали недоступны для скачивания на устройства утром 2 марта. Кроме того, невозможно загрузить приложения "СДМ банка" и "Металлинвестбанка". При этом в Google Play скачать данные приложения по-прежнему возможно.