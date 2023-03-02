Приложения нескольких российских банков пропали из AppStore
Из AppStore пропали приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье"
Мобильные приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье", которые попали под санкции Запада, пропали из магазина AppStore.
Программы стали недоступны для скачивания на устройства утром 2 марта. Кроме того, невозможно загрузить приложения "СДМ банка" и "Металлинвестбанка". При этом в Google Play скачать данные приложения по-прежнему возможно.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС ввели санкции против трёх российских банков в рамках "юбилейного" десятого пакета ограничительных мер.
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