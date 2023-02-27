Постпредство России спрогнозировало эффект от десятого пакета санкций ЕС

Российские компании и банки подготовились к введению десятого пакета санкций ЕС, из-за чего его эффект будет ограниченным. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

"На практике эти меры мало что меняют. Ведь цепочки поставок были прерваны ещё задолго до введения формальных ограничений, то есть сейчас эти ограничения закрепили статус-кво. Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы, поэтому эффект десятого пакета, я думаю, можно считать достаточно ограниченным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат полагает, что ограничения лишь навредят Европе, так как запрет транзита через Россию ряда товаров вынудит искать новые пути поставок, оказывая давление на третьи страны. Что касается смысла введения санкций, то очередными пакетами ЕС лишь доводит до ума предыдущие. Причём задержка последнего, по словам Логвинова, пошла на пользу тем, кто выступал за его ужесточение, так как их требования были зафиксированы в итоговом заявлении "Большой семёрки".