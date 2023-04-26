Названы города-миллионники, где в начале майских праздников будет под +30

Москвичей в первые майские праздники ожидает облачная и пасмурная погода. 29, 30 апреля и 1 мая столбики термометров достигнут 15, 14 и 15 градусов тепла соответственно. Первый выходной день также будет сопровождаться ветром со скоростью 1,7–3 м/с, а два последних вечера столичный воздух похолодает до +8. Как рассказали Лайфу в "Яндекс.Погоде", есть среди российских городов-миллионников и такие, где будет жарко — до +29.

Теплее всего, по данным метеорологов, все три дня будет в Самаре, Волгограде и Уфе. В первый день солнце прогреет ещё и Казань, а 1 мая — Челябинск. В сибирских и уральских городах также ожидается плюсовая температура. Холоднее всего будет в Новосибирске и Красноярске: там столбики термометров опустятся до –2 °С.

Погода 29 апреля в городах-миллионниках: Волгоград — пасмурно, +22 °С,

Воронеж — небольшой дождь, +17 °С,

Екатеринбург — облачно с прояснениями, +19 °С,

Казань — облачно с прояснениями, +21 °С,

Красноярск — небольшой дождь, +9 °С,

Москва — облачно с прояснениями, +15 °С,

Нижний Новгород — дождь, +12 °С,

Новосибирск — ясно, –2 °С,

Омск — малооблачно, +12 °С,

Пермь — облачно с прояснениями, +18 °С,

Ростов-на-Дону — пасмурно, +19 °С,

Самара — облачно с прояснениями, +25 °С,

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +10 °С,

Уфа — облачно с прояснениями, +23 °С,

Челябинск — малооблачно, +19 °С.

Погода 30 апреля в городах-миллионниках: Волгоград — пасмурно, +21 °С,

Воронеж — небольшой дождь, +15 °С,

Екатеринбург — облачно с прояснениями, +21 °С,

Казань — пасмурно, +19 °С,

Красноярск — пасмурно, +6 °С,

Москва — пасмурно, +14 °С,

Нижний Новгород — пасмурно, +17 °С,

Новосибирск — пасмурно, +8 °С,

Омск — пасмурно, +13 °С,

Пермь — пасмурно, +18 °С,

Ростов-на-Дону — небольшой дождь, +14 °С,

Самара — пасмурно, +27 °С,

Санкт-Петербург — небольшой дождь, +7 °С,

Уфа — пасмурно, +7 °С,

Челябинск — облачно с прояснениями, +23 °С.

Погода 1 мая в городах-миллионниках: Волгоград — пасмурно, +17 °С,

Воронеж — пасмурно, +14 °С,

Екатеринбург — пасмурно, +19 °С,

Казань — пасмурно, +19 °С,

Красноярск — небольшой дождь, +6 °С,

Москва — пасмурно, +15 °С,

Нижний Новгород — небольшой дождь, +13 °С,

Новосибирск — пасмурно, +8 °С,

Омск — облачно с прояснениями, +12 °С,

Пермь — облачно с прояснениями, +23 °С,

Ростов-на-Дону — небольшой дождь, +16 °С,

Самара — облачно с прояснениями, +29 °С,

Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +7 °С,

Уфа — облачно с прояснениями, +27 °С,

Челябинск — облачно с прояснениями, +21 °С.