Хорошего понемногу: Москвичей предупредили о приближающихся дождях

Москвичи радуются тёплой апрельской погоде, однако в начале мая всё изменится: во время праздников в столицу придут дожди и похолодание. Об этом в беседе с kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, похолодает до +10…+13 градусов, возможны кратковременные дожди", — отметила она.

28 и 29 апреля также будет пасмурно, днём — не выше 19 градусов.