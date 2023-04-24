Хорошего понемногу: Москвичей предупредили о приближающихся дождях
Синоптик Позднякова: В Москву во время майских выходных придут дожди
Москвичи радуются тёплой апрельской погоде, однако в начале мая всё изменится: во время праздников в столицу придут дожди и похолодание. Об этом в беседе с kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, похолодает до +10…+13 градусов, возможны кратковременные дожди", — отметила она.
28 и 29 апреля также будет пасмурно, днём — не выше 19 градусов.
Ранее Лайф писал, что первые весенние грозы ожидаются в Центральной России в середине этой недели. Такая погода обусловлена приближением холодного атмосферного фронта с запада.
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