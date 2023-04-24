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24 апреля, 17:22

Хорошего понемногу: Москвичей предупредили о приближающихся дождях

Синоптик Позднякова: В Москву во время майских выходных придут дожди

Москвичи радуются тёплой апрельской погоде, однако в начале мая всё изменится: во время праздников в столицу придут дожди и похолодание. Об этом в беседе с kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, похолодает до +10…+13 градусов, возможны кратковременные дожди", — отметила она.

28 и 29 апреля также будет пасмурно, днём — не выше 19 градусов.

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Ранее Лайф писал, что первые весенние грозы ожидаются в Центральной России в середине этой недели. Такая погода обусловлена приближением холодного атмосферного фронта с запада.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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