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24 апреля, 12:33

Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

В Москве приступили к завершению отопительного сезона. Так, в понедельник, 24 апреля, столичную систему теплоснабжения начали переводить на летний режим работы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В Москве приступили к завершению отопительного сезона. Видео © Telegram / Городское хозяйство Москвы

"С учётом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", — приводит пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы его слова.

В комплексе уточнили, что завершение отопительного сезона будет проводиться поэтапно и займёт до пяти дней. Всего же предстоит отключить батареи в более чем 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч — жилые.

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Ранее Лайф сообщал, что в Гидрометцентре предсказали москвичам тёплый конец апреля. Согласно прогнозу, столице повезло не только с температурой, но и с количеством осадков. Всего с начала месяца на город выпало 5,8 миллиметра осадков, что значительно ниже нормы в 44 миллиметра.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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