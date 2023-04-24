Власти Москвы объявили о завершении отопительного сезона

В Москве приступили к завершению отопительного сезона. Так, в понедельник, 24 апреля, столичную систему теплоснабжения начали переводить на летний режим работы, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В Москве приступили к завершению отопительного сезона. Видео © Telegram / Городское хозяйство Москвы

"С учётом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", — приводит пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы его слова.

В комплексе уточнили, что завершение отопительного сезона будет проводиться поэтапно и займёт до пяти дней. Всего же предстоит отключить батареи в более чем 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч — жилые.

