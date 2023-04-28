Россиянам дали 5 советов, как не потратить лишнего в майском отпуске

Большинство россиян используют майские праздники для полноценного путешествия или короткой поездки. Однако даже небольшой отпуск в популярные даты может серьёзно ударить по бюджету. О том, как сэкономить, планируя туристическую поездку в длинные выходные, Лайфу рассказала финансовый аналитик Ольга Сабитова, дав пять советов.

По словам эксперта, главная ошибка россиян заключается в том, что они не планируют путешествие. Поэтому такой отпуск скорее принесёт стресс, чем удовольствие. В первую очередь необходимо тщательно выбирать направление.

"Майские праздники — особый сезон. Туроператоры советуют на недолгий отпуск отправляться на российские курорты. Да, в России огромное количество замечательных мест, но посмотрите на цены на билеты. В южные направления к праздникам цены выросли на 30–50%, потому что это популярные направления. Поэтому я бы поехала, например, на Байкал. Когда вы планируете поездку — ищите билеты заранее. Как правило, цены растут непосредственно перед праздниками. То же самое касается гостиниц", — рассказала аналитик.

Крайне важно составить план для каждого дня отпуска — это поможет оптимизировать время и не упустить ничего важного. Также стоит почитать местные и туристические форумы, на которых можно узнать, куда съездить бесплатно, где арендовать машину дешевле, какие магазины выбрать для покупки сувениров. Ещё одним важным шагом при планировании отдыха аналитик назвала распределение бюджета. Так, общая стоимость отпуска должна включать все расходы на перелёт, проживание, питание. Плюс 20% страховочных на непредвиденные траты.

По словам финансиста, третьим ключевым моментом при подготовке к отпуску стоит считать учёт всех деталей поездки. Например, роуминг может сильно повлиять на бюджет, поэтому, возможно, выгоднее будет приобрести местную сим-карту. Также важно сверить всё с выбранной гостиницей за пару дней до поездки. В ходе путешествия важно соблюдать бюджет и следовать плану расходов. Сабитова также добавила о необходимости провести анализ цен, скидок и акций на курорте.

В завершение отпуска финансист советует определить, какая сумма потрачена и как это повлияет на бюджет. Каждый должен оценить, насколько была эффективной стратегия планирования и как можно её улучшить в будущем. Также аналитик напомнила, что лучше не брать кредиты на отпуск, а отдыхать на собственные средства.