Психолог увидела большой минус в календаре выходных дней 2024 года

Разделение отдыха на майских праздниках на две части может негативно сказаться на некоторых гражданах, в том числе на дачниках. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила клинический психолог Ирина Коржаева.

Она прокомментировала опубликованные сегодня проект календаря выходных в 2024 году, подготовленный Минтрудом РФ. Согласно документу, майские праздники разделятся на две части: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Психолог же отмечает, что эти выходные — возможность для многих побыть под солнцем, а ещё это и горячая пора для дачников.

"При отсутствии необходимого количества выходных, люди всё равно будут ездить на дачи-огороды, но вот отдыха у них не будет, так как надо всё успеть. Отсутствие отдыха в условиях ограниченного времени может привести к повышенному риску подорвать здоровье, что негативно скажется и на качестве работы", — отметила Коржаева.

В то же время эксперт считает правильным присоединение праздничных дней ко Дню защитника. По её мнению, эта мера необходима для равновесия с 8 марта.