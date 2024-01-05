Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Не стоит выбирать для отпуска первый месяц 2024 года, так как в нём больше всего праздничных дней. Это же относится и к маю, сообщила директор по персоналу и организационному развитию Юлия Санина.

"Если взять отпускные дни в "невыгодный" месяц, стоимость одного отработанного дня будет выше, а разница в доходах — существенной. В 2024 году меньше всего выходных и больше всего рабочих дней будет в июле, августе и октябре: 23, 22 и 23 рабочих дня соответственно, поэтому эти месяцы самые выгодные для того, чтобы взять отпуск. Однако важно понимать, что эти правила касаются только тех сотрудников, которые работают по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные выходные дни", — рассказала RT эксперт.

По её словам, у людей, которые выбрали для отпуска январь, февраль и март, "потери в доходах будут максимальными", так как в каждом из этих месяцев всего по 20 рабочих дней.

Санина напомнила, что работодатель может скорректировать отпуск в необходимые даты, если работники относятся к категориям: "учащиеся заочно и сдающие сессию, родители ребёнка с инвалидностью, несовершеннолетние, жёны и мужья военнослужащих, женщины, которые хотят взять отпуск перед отпуском по беременности и родам, мужчины, которым нужны выходные дни в период родов жены, внешние совместители, у которых запланирован отпуск на основной работе, а также почётные доноры". Корректировка отпуска для таких работников предусмотрена законодательством.