Юристы объяснили, какие выплаты положены работающим в праздничные дни

Россиянам, которые работают в новогодние праздники, полагаются дополнительные выплаты. Об этом рассказали адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и юрист Наталья Вайнберг.

В частности, согласно положениям Трудового кодекса, сотрудник получает оплату в двойном размере за работу в праздничные дни, уточнила Ярмуш. При этом работник может взять и отгул. По её словам, есть категория граждан, которых нельзя привлекать для труда в праздничные дни даже с их согласия. Это касается беременных женщин и несовершеннолетних людей.

Вместе с этим юрист предупреждает о штрафе. Если работодатель вызвал сотрудника на работу в праздничные дни, а после не оплатил их в двойном размере или не предоставил отгул, то трудовая инспекция может наложить на него штраф.

"Индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч рублей, компания — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если это руководитель общества с ограниченной ответственностью, штраф составит порядка 20 тыс. рублей", — пояснила Ярмуш в беседе с RT.

Юрист Вайнберг объяснила, что от сотрудника нужно получить письменное согласие или издать приказ, если есть необходимость привлечь его к работе в праздники. Специалист также рассказала, что люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до 14 лет, и работники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых нет 14 лет, имеют право отказаться от работы в праздники.

При этом юрист напомнила, что в январе этого года 17 рабочих дней. Если сотрудник полностью отработал все дни, он получает целый оклад. Если несколько, то за каждый день выплачивается 1/17 оклада.