Россиянам рассказали, какие новые выплаты вступят в силу с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет до 19,2 тысячи рублей с 1 января 2024 года. Кроме того, будут проиндексированы зарплаты, появятся новые выплаты и вырастут старые. Полный список новых мер поддержки от государства опубликовало агентство URA.RU.

"С нового 2024 года МРОТ увеличится до 19242 рублей. По сравнению с минимумом 2023 года (16242 рублей), размер оплаты труда вырос на 18,5%", — сообщает агентство.

Право на получение пособия по уходу за ребёнком будут сохраняться до полутора лет, даже в том случае, если родитель выйдет из декрета до окончания этого срока. Как заявлял президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, задача пособия не заменить зарплату, а дополнять её.

С 2024 года материнский капитал смогут получить лишь родители, которые уже являлись гражданами России на момент рождения ребёнка, кроме того, обязательным условием для выплаты будет российское гражданство у новорождённого. Изменения не будут распространяться на жителей новых регионов РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также с 1 января родители смогут получать выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, который был ранен в новых российских регионах. На компенсацию смогут претендовать те, чьи дети пострадали после 18 февраля 2022 года.

Выплаты военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, которые были уволены с военной службы или проходили военные сборы, с 1 января будут проиндексированы на 4,5%. Это также будет распространяться на граждан, вступивших в добровольческие отряды.

Российский проект для долгосрочных сбережений, стать добровольными участниками которого могут граждане страны, достигшие возраста 18 лет, будет запущен 1 января 2024 года. Размер первоначального взноса россияне будут определять самостоятельно. Государства застрахует вложения на сумму в 2,8 миллиона рублей. Выплаты гражданам полагаются по истечению 15 лет с заключения договора, либо после достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами.

А ещё с началом 2024 года будут узаконены понятия "граждане, впервые ищущие работу", "граждане, находящиеся под риском увольнения", "самозанятые". Положению станут частью новой реакции закона "О занятости населения в России". Также, документ определит порядок для признания гражданина безработным и зафиксирует максимальный размер выплаты при безработице.