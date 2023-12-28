Власти Подмосковья с 2024 года усилят меры поддержки учителей

В Московской области с 2024 года будут усилены меры поддержки педагогов. В частности, как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, педагоги, снимающие жильё, смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Однако есть условие — отсутствие у специалиста и его семьи недвижимости в Подмосковье.

"Мы со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это", — приводит телеканал "360" слова Воробьёва.

Данная мера, по его словам, направлена на увеличение привлекательности Подмосковья для учителей, в том числе по самым востребованным предметам: математике, русскому языку, физике, информатике, биологии, химии. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на "Госуслугах". Сейчас в регионе существует такая же мера господдержки работников здравоохранения, заключил Воробьёв.