Путину предложили новые меры поддержки участников СВО
Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен Путину
Президенту РФ Владимиру Путину направили десятый доклад созданной в декабре 2022 года рабочей группы по специальной военной операции (СВО). В документе предлагаются решения проблем, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Они касаются, в частности, порядка получения медпомощи ветеранами и инвалидами боевых действий вне очереди, снятия ограничений по счетам должников – участников СВО на период приостановления исполнительного производства, дополнительных гарантий членам семьи и детям военнослужащих", — отметили в пресс-службе партии.
Турчак сообщил, что о результатах работы группы за год Путину расскажут в январе. По его словам, в докладе также предлагается приравнять к членам семьи военного совершеннолетних детей, окончивших школу. Турчак указал, что ещё не зачисленные в вузы выпускники могут остаться без социальных гарантий.
Кроме того, предлагается установить новые меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО и отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
В конце ноября Лайф сообщал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в докладе Путину. Глава государства подчёркивал, что добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми военными.
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