Путину предложили новые меры поддержки участников СВО

Президенту РФ Владимиру Путину направили десятый доклад созданной в декабре 2022 года рабочей группы по специальной военной операции (СВО). В документе предлагаются решения проблем, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Они касаются, в частности, порядка получения медпомощи ветеранами и инвалидами боевых действий вне очереди, снятия ограничений по счетам должников – участников СВО на период приостановления исполнительного производства, дополнительных гарантий членам семьи и детям военнослужащих", — отметили в пресс-службе партии.

Турчак сообщил, что о результатах работы группы за год Путину расскажут в январе. По его словам, в докладе также предлагается приравнять к членам семьи военного совершеннолетних детей, окончивших школу. Турчак указал, что ещё не зачисленные в вузы выпускники могут остаться без социальных гарантий.