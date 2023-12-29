Юрист рассказала, когда сотрудники могут рассчитывать на 13-ю зарплату Эксперт Качанова сообщила, что выплата 13-й зарплаты не является обязательной 29 декабря, 13:04 Юрист рассказала о 13-й зарплате. Обложка © Shutterstock

В Трудовом кодексе РФ содержится положение о том, что работодатель может поощрить сотрудников по итогам года: повысить в должности, объявить благодарность или выдать премию, которую часто называют 13-й зарплатой. Об этом рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" юрист по трудовым вопросам Людмила Качанова.

"Но всё это на сугубо добровольных началах и федеральным законодательством никак не регламентируется. Выплачивать или не выплачивать подобный ежегодный бонус, обычно предусматривается внутренними локальными актами организации. Если же их нет, то всё зависит от самого руководства и его позиции по этому вопросу", — пояснила она.

По её словам, хотя выплата 13-й зарплаты не является обязательной, однако многие предприятия стараются поощрить добросовестных работников подобным образом, чтобы стимулировать их на дальнейшее развитие и удержать от поиска других мест работы.

Ранее Лайф писал, что лишь 38% россиян рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года. Каждый пятый из них потратит надбавку на будущее путешествие, 16% сделают крупную покупку, а 13% оплатят оздоровительные процедуры.

Авторы Татьяна Миссуми