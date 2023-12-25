Пакуют чемоданы: Россияне рассказали, на что потратят новогоднюю премию

Лишь 38% россиян рассчитывают на получение премии по окончании 2023 года. Каждый пятый из них потратит надбавку на будущее путешествие, 16% сделают крупную покупку, а 13% оплатят оздоровительные процедуры.

По данным опроса, также работники планируют отложить новогодний презент от начальства на нужды детей и членов семьи (20%) или непредвиденные расходы (18%). А вот желание потратить премию на образование изъявили лишь 5% участников исследования, которое провели аналитики сервиса "Авито.Работа".

"Чаще всего опрошенные рассчитывают на сумму премии до пяти тысяч рублей (41%). 20% указали сумму 5–10 тысяч рублей, а ещё 13% надеются на 10–20 тысяч рублей. 8% рассчитывают на 20–30 тысяч рублей, а 4% — на 30–40 тысяч рублей. 14% работающих россиян ожидают получения премии в размере более 40 тысяч рублей", — гласят результаты опроса, с которыми ознакомился Лайф.