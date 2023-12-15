Деньги вместо праздника: Россияне рассказали об отношении к новогодним корпоративам

Около 33% из 1,3 тысячи опрошенных россиян признались, что с удовольствием отказались бы от новогоднего корпоратива ради премии. Об этом сообщает RT, ссылаясь на исследование аналитиков.

Согласно результатам опроса, "с ужасом" о походе на корпоратив думают 46% опрошенных. По мнению 22%, данное мероприятие в последнее время превратилось в какую-то обязаловку. При этом 37% респондентов заявили, что для них участие в подобном новогоднем празднике является "добровольно-принудительным". Вместе с тем по своему желанию пойти на корпоратив готовы 77% россиян.

Больше половины опрошенных (62%) рассказали, что на корпоративах есть алкогольные напитки. Однако 41% не употребляет спиртное. Ещё 27% россиян признались, что не хотят пить при начальстве. Некоторые граждане (14%) отметили, что хотя бы раз в жизни жалели о том, что не смогли вовремя остановиться. А вот уволиться с предыдущего места работы из-за последствия употребления спиртного на корпоративе пришлось 5% респондентов.