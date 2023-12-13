Zivert, Shaman, нейросети: Раскрыты расценки и запросы на новогодние корпоративы в Москве

В Москве стоимость новогоднего корпоратива начинается от 15–20 тысяч рублей на человека, а средний чек — 45 тысяч. Об этом рассказали в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) в беседе с RT.

Там отметили, что из-за большого спроса стоимость услуг на организацию мероприятий увеличилась уже с сентября. В ассоциации подчеркнули, что компании чаще всего выбирают 22 декабря для проведения своего праздника. Четверг, пятница и суббота — самые популярные дни для корпоративов, сказали в НАОМ.

В организации также отметили, что на мероприятии заказчики хотят видеть Shaman, Zivert, "Мою Мишель" и Леонида Агутина. В тренде использование нейросетей для оформления визуальной части мероприятия, заключили в НАОМ.