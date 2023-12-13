Образы на новогодний корпоратив подорожали в России на 35%

В России цены на новогодние образы для корпоративов выросли в среднем на 35% в сравнении с прошлым годом. SHOT узнал об этом у экспертов в сфере бьюти-индустрии.

К подорожанию привели два основных фактора — высокий уровень спроса на мастеров и рост цен на косметику. Отечественные бренды сейчас работают над тем, чтобы создать альтернативу продукции зарубежных компаний, покинувших Россию, но и затраты на производство тоже растут. А многие мастера в предновогодней суматохе порой назначают непомерные цены за свои услуги, ориентируясь на других стилистов-визажистов. Поднялся и чек у специалистов с хорошим стажем, ведь у них стало больше опыта и клиентов.

Итоги проверки подорожания в процентном соотношении по регионам: Москва — на 50%;

Питер — на 50%;

Екатеринбург — на 30%;

Новосибирск — на 25%;

Сочи — на 15%.

Сейчас средний ценник за полный новогодний образ по Москве составляет 20 тысяч рублей. При этом всё от причёски до ногтей могут сделать в одной бьюти-студии.