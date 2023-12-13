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13 декабря, 13:18

Образы на новогодний корпоратив подорожали в России на 35%

В России цены на новогодние образы для корпоративов выросли в среднем на 35% в сравнении с прошлым годом. SHOT узнал об этом у экспертов в сфере бьюти-индустрии.

К подорожанию привели два основных фактора — высокий уровень спроса на мастеров и рост цен на косметику. Отечественные бренды сейчас работают над тем, чтобы создать альтернативу продукции зарубежных компаний, покинувших Россию, но и затраты на производство тоже растут. А многие мастера в предновогодней суматохе порой назначают непомерные цены за свои услуги, ориентируясь на других стилистов-визажистов. Поднялся и чек у специалистов с хорошим стажем, ведь у них стало больше опыта и клиентов.

Итоги проверки подорожания в процентном соотношении по регионам:

  • Москва — на 50%;
  • Питер — на 50%;
  • Екатеринбург — на 30%;
  • Новосибирск — на 25%;
  • Сочи — на 15%.

Сейчас средний ценник за полный новогодний образ по Москве составляет 20 тысяч рублей. При этом всё от причёски до ногтей могут сделать в одной бьюти-студии.

Как повеселиться на корпоративе и не попрощаться с работой — советы психолога

Как повеселиться на корпоративе и не попрощаться с работой — советы психолога

К слову, новогодние корпоративы часто сопровождаются таким явлением, как похмелье. Врач-нарколог рассказал, как проснуться после праздника с лёгкой головой, хорошим настроением и без чувства стыда.

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Freepik

Юрий Лысенко
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