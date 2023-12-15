Ведущий поделился лайфхаками, как сэкономить на новогоднем корпоративе

Новогодний корпоратив — дело затратное, но есть шесть лайфхаков, которые помогут сократить бюджет. О них РИАМО рассказал шоумен и ведущий мероприятий Игорь Цыганов. Один из них — отпраздновать корпоратив в ноябре или январе следующего года, когда артисты, ведущие, залы и кейтеринг ещё (либо уже) не так дорого стоят, да и имеют более свободное расписание. К слову, в четверг отмечать получится выгоднее, чем в пятницу или субботу.

Второй лайфхак — забронировать ресторан сильно заранее. В Москве, например, к середине ноября рестораны и праздничные площадки уже были забронированы на все декабрьские даты.



"Масштабное мероприятие можно начинать "собирать" за полгода, а праздник для небольшого коллектива — за три месяца", — пояснил Цыганов.

Заказывая площадку, нужно заранее поинтересоваться, каким оборудованием она располагает (например, колонками, микрофонами, экранами, проекторами, ноутбуками) и входит ли его использование в стоимость аренды.

Эксперт также советует проводить корпоратив в родных стенах, особенно если компания работает в офисе в стиле open-space. Артистов и оборудование можно арендовать, а поле для фантазии тоже расширяется: можно устроить бармен-шоу, показ новогодних фильмов или караоке-вечер.



Сэкономить можно и на закупке продуктов и напитков, даже если речь идёт о походе в ресторан. Некоторые заведения разрешают компаниям приносить собственный алкоголь, который, в свою очередь, можно заказать по оптовым ценам. Кто-то даже разрешает клиентам закупать продукты, но тогда их свежесть остаётся на совести организатора праздника.

Эксперт также рекомендует отказаться от идеи приглашать звёзд, а присмотреться к талантливым людям в коллективе. Здесь подойдут театральные "капустники", когда гости развлекают сами себя. Нужно просто договориться с сотрудниками, чтобы они подготовили номера малыми группами, организовали подарки от Тайного Санты и так далее. В этом случае "переплатить" придётся только за ведущего. Плюс от праздника в таком формате — это сплочение коллектива, как во время тимбилдинга.

Что касается непосредственно ведущих, Цыганов советует присмотреться к "частникам". Они дешевле, чем тамада из крупного event-агентства. Их можно найти на различных агрегаторах объявлений, там же, где фотографов и видеооператоров.