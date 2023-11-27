Россиянам подсказали, как не спустить всю новогоднюю премию, а увеличить её

К Новому году, как правило, у многих россиян появляются свободные деньги. К примеру, это могут быть премии и праздничные бонусы. Как эффективно распорядиться финансами и преумножить их в интервью радио Sputnik рассказал финансовый советник, эксперт проекта Минфина России "Моифинансы.рф" Сергей Макаров.

Он напомнил о заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевая ставка может быть повышена в текущем году ещё раз. Также упоминалось, что что ЦБ снизит ставку только в следующем году. Исходя их этого следуют, что банки могут повысить ставки по депозитам или же оставят их на прежнем уровне.

В этой связи он посоветовал изучить новогодние предложения банков по депозитам с повышенными процентными ставками. Особое внимание нужно обратить на условия по этим вкладам, так как они могут оказаться менее выгодными, чем обычные.

"На данный момент максимальные процентные ставки предлагают по депозитам на срок три-шесть месяцев, в октябре они в среднем составляли примерно 11,2% годовых. При этом можно было найти предложения и под 12-14% годовых", — пояснил эксперт.

Ещё один вариант, по словам специалиста, — открытие индивидуального инвестиционного счёта до завершения года. Он посоветовал купить надёжные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Но этот вариант подойдёт не всем: для этого нужно понимать в инвестициях и быть готовым оставить деньги минимум на три года.