У пенсионеров стали пропадать деньги: Что угрожает сбережениям наличными и на банковском вкладе В ноябре у пенсионеров стали чаще пропадать деньги. Так, свои сбережения потеряли пожилые люди, которые заинтересовались инвестициями. В результате они лишились и наличных, и денег и на банковских вкладах. Почему пенсионеры теряют сбережения и как этого избежать? 17 ноября, 21:41 В ноябре у пенсионеров стали чаще пропадать деньги. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Житель Нефтеюганска потерял 5 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Об этом в середине ноября сообщили в местном ОМВД. История началась с того, что пенсионеру позвонила неизвестная женщина с предложением вложить деньги в невероятно успешную нефтяную компанию через приложение. Пенсионер заинтересовался. Для продолжения работы он скачал скайп и внёс на брокерский счёт деньги. Они тут же удвоились. Пенсионер поверил в работоспособность системы и в итоге лишился 5 млн рублей.

Примерно в то же время 72-летняя пенсионерка из Кимовска Тульской области перевела мошенникам 360 тысяч рублей. Она поверила аферистам и решила, что может получить прибыль с "инвестиций".

В Москве прибыль аферистов оказалась намного больше. В столичной прокуратуре сообщили, что пенсионерка продала две квартиры и лишилась денег. 77-летней женщине позвонили злоумышленники и предложили зарабатывать на инвестициях. Доход обещали быстрый и гарантированный. Достаточно лишь открыть счёт на инвестиционной платформе и пройти обучающий видеокурс. Всё это женщина сделала. Затем мошенники предложили ей продать квартиры, чтобы сделать инвестиции и преумножить доход. Под руководством куратора прошли все сделки. В итоге деньги поступили на счёт физического лица. Ущерб составил более 18,7 миллиона рублей.

— Пенсионеры часто становятся жертвами финансовых пирамид. Это безжалостные мошеннические схемы. На первый взгляд они кажутся привлекательными, обещая высокие доходы и минимальные риски. Однако финансовые пирамиды являются не чем иным, как полным обманом, — рассказала адвокат Лала Саркисян.

Это незаконные схемы, которые привлекают доверчивых инвесторов с обещанием высоких доходов, но на самом деле основаны исключительно на вовлечении новых участников в систему. Они полностью зависят от привлечения новых жертв и перераспределения денег между ними. При любом раскладе все клиенты лишатся своих вложений.

​Чтобы обезопасить свои сбережения, Лала Саркисян рекомендует хотя бы проверить сведения о финансовой компании на сайте Центробанка. Так, в 2022 году Банк России выявил и опубликовал список из 4964 субъектов с признаками финансовых пирамид.

— И это ужасающая цифра. Их стало на 85% больше, чем годом ранее. И, конечно же, проблема, с которой я сталкиваюсь в ежедневной работе, — это увеличение злоумышленников, которые используют схему привлечения инвесторов через обещания выплат из неких "компенсационных фондов" в случае проблем. С этим бороться нелегко, так как наши доверители вместо решения проблемы вновь становятся жертвами нелегальных схем, — рассказала Лала Саркисян.

Она отметила: часто инвесторы обманываются тем, что проводят аналогию между банковскими вкладами и займами (а также инвестиционными программами страховых компаний). Они рассчитывают на то, что все деньги защищены АСВ (Агентством по страхованию вкладов), но это не так. Законодательство РФ не предусматривает никаких выплат пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка.

Как правило, доверчивые граждане верят телефонным мошенникам, которые звонят под видом сотрудников ЦБ, МВД и банков. Фото © Shutterstock

— Избегайте сомнительных предложений и схем быстрой прибыли. Помните, что высокий доход всегда сопровождается высоким риском. Сохраняйте свои сбережения в банке с хорошей репутацией и страхованием вкладов. Это поможет обеспечить финансовую безопасность в случае банкротства или проблем с финансовой организацией. Будьте внимательны к телефонным звонкам. Участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, запугивают и принуждают к передаче сведений о счетах и вкладах. Если вы получаете подозрительные предложения, обратитесь незамедлительно в правоохранительные органы. И, конечно же, можно наложить запрет на регистрационные действия на объекты недвижимости через "Мои документы". Тогда без вашего личного присутствия любые сделки будут невозможны, — такие рекомендации дала Лала Саркисян.

Как правило, доверчивые граждане верят телефонным мошенникам, которые звонят под видом сотрудников ЦБ, МВД и банков. Если кто-то по телефону предлагает инвестировать куда-нибудь вроде фондового рынка или в криптовалюту, нужно насторожиться, не вести диалог, а сразу бросать трубку. Среди солидных инвестиционных компаний никто и никогда не будет предлагать вложить деньги по телефону, как и никто и никогда не будет звонить из Центрального банка. Об этом предупредила инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

— Первое, что нужно сделать, чтобы защитить свои сбережения, — перестать искать "бесплатный сыр". Огромное количество различных структур сейчас предлагают инвестировать деньги под выгодный процент. Учитывая размер ключевой ставки, это могут быть действительно заманчивые предложения, обещающие прибыль более 20% или даже 30%. Но к таким перспективам всегда нужно относиться насторожённо. Слишком большую прибыль обещают только мошенники. Если вы не разбираетесь в инвестициях, то самый лучший и надёжный вариант — отнести деньги в проверенный банк, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он обратил внимание, что остаются вполне реальные предложения по заработку на фондовом рынке. Но всегда надо помнить о том, что это не аналог банковского депозита. Деньги на подобных счетах не застрахованы, и инвестор не защищён от потерь из-за собственных неграмотных действий или ошибки брокера.

— Чтобы максимально себя обезопасить, не соглашайтесь на любые предложения сразу, не отдавайте деньги. Возьмите время на обдумывание, посоветуйтесь с родными и оцените ситуацию. К сожалению, очень часто, если вы потеряли деньги, обращаться в суд или полицию бессмысленно. Дело в том, что жертва сама подписывает документы и соглашается с условиями договоров, иногда даже не понимая их значения, — добавил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева