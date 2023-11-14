Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения Сейчас инвесторы стали активно перекладывать деньги из одних активов в другие. Растёт интерес и к банковским вкладам, и к бирже. 13 ноября, 22:41 Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения. Обложка © Shutterstock

Как вычислить рискованные инвестиции

На фоне роста ключевой ставки рискованно выглядят облигации с длинным сроком до погашения. Когда ставки растут, цена таких облигаций снижается. Такие инструменты имеет смысл рассматривать только при условии длинного горизонта инвестиций, если человек уверен, что может не продавать свои бумаги в течение нескольких лет. Такую рекомендацию дал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Примерно по той же причине имеет смысл с осторожностью подходить к новым облигационным размещениям. Особенно когда речь идёт об эмитентах с низкими кредитными рейтингами.

— Также высокие риски есть в акциях третьего эшелона — низколиквидных непопулярных бумагах с невысокими средними оборотами торгов. Эти акции сильно росли в 2023 г., но рост по большей части спекулятивный. В результате многие бумаги в этом сегменте стоят значительно выше своей фундаментальной стоимости и в любой момент могут снизиться в цене, — добавил Игорь Галактионов.

— На фоне повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ коммерческие банки начали повышать проценты по вкладам. В надёжных банках можно разместить вклады под процент 9–15% годовых. Хотя, прежде чем принимать решение о том, чтобы хранить сбережения в том или ином банке, надо сначала внимательно ознакомиться с условиями вклада. Однако, если вам какие-то организации или люди предлагают положить к ним деньги на вклад с процентом, вдвое-втрое превышающим ключевую ставку, лучше не соглашаться. Узнать подробнее хотя бы в Интернете, что это за организации или люди, возможно, даже сообщить в правоохранительные органы. Завышенные во много раз по сравнению с рынком проценты по вкладам сразу должны вызвать насторожённость. Кроме того, не следует инвестировать в "мусорные" облигации неизвестных ООО или АО с заоблачными процентами, а также в акции компаний малой капитализации с непонятной историей, непрозрачным менеджментом и неопределённым будущим, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Чем опасна покупка валюты

Сейчас в первую очередь становятся опасны такие сбережения, как валюты недружественных стран. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сейчас в первую очередь становятся опасны такие сбережения, как валюты недружественных стран на брокерском счёте, вложения в иностранные ценные бумаги. Если у вас такие активы есть и вы можете их продать, то продайте. Такую рекомендацию инвесторам дал аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Стоит отметить, что брокер может, например, ограничить перечень валют, денежные средства в которых могут быть выведены со счёта.

— Поскольку ключевая ставка высокая, то сейчас для сохранения и приумножения сбережений выгодно брать гособлигации и класть деньги на вклад. Благодаря высокой ключевой ставке эти активы позволят обогнать инфляцию, — добавил Сергей Раманинов.

Каких вложений стоит избегать

Опасными инвестициями можно назвать те, что предлагают очень высокий процент. Таких предложений много — от 30% до нескольких сотен процентов годовых. Красный флаг сомнительных предложений — всяческие реферальные ссылки в группах мессенджеров. Эти проекты, как правило, недолговечны, большая их часть — откровенное мошенничество. У проектов, которые занимаются инвестиционной деятельностью, должна быть соответствующая лицензия Центробанка. Плюс компания не должна находиться в чёрном списке Центробанка. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Также предостерегаем инвесторов от покупки так называемых мусорных облигаций от эмитентов с низким рейтингом. По ним обещана высокая доходность, но вероятность, что компания не доживёт до момента выплат, сохраняется. Среди компаний, которые находятся в правовом поле регулятора, отметим микрофинансовые организации. Их порядка 30. Вложения в них связаны с рисками. Плюс там порог входа высокий — от 1,5 млн рублей, а значит, и риск значительных потерь выше. Центробанк придерживается жёсткой политики относительно МФО, а значит, их количество в ближайшие годы может уменьшиться, — добавил Александр Шнейдерман.

В акциях каких компаний стало опасно держать деньги

Вкладывать сбережения в активы и валюты недружественных стран довольно опасно, поскольку права российских инвесторов не защищены. Фото © Shutterstock

После того как СПБ Биржа попала под американские санкции, стало рискованно держать деньги в ценных бумагах западных компаний. Это в очередной раз подтвердило, что вкладывать сбережения в активы и валюты недружественных стран довольно опасно, поскольку права российских инвесторов не защищены. Об этом предупредил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

По его мнению, более безопасные варианты для инвестирования — объекты недвижимости. В первую очередь — на территории России, но можно рассмотреть также дружественные юрисдикции. Также можно вкладывать в депозиты в российских банках и ОФЗ. Можно приобретать акции российских компаний — но здесь необходимо проанализировать отчётность.

Авторы Нина Важдаева