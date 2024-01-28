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День ангела в конце зимы: Кто отмечает именины в феврале 2024

День ангела, или именины, считается одним из важнейших праздников для каждого православного христианина. О том, как правильно выбрать имя ребёнку, родившемуся в феврале 2024 года, рассказывает Life.ru.

27 января, 21:01
Кто празднует именины в феврале и как выбрать имя для февральского новорождённого? Фото © prostooleh / freepik

Кто празднует именины в феврале и как выбрать имя для февральского новорождённого? Фото © prostooleh / freepik

День ангела — это день небесного защитника и покровителя человека. При крещении ребёнку даётся имя, соответствующее имени святого. Женщины и мужчины, рождённые в феврале, отмечают день своего имени в соответствии с церковным календарём, содержащим в основном имена славянского, еврейского и греческого происхождения. Современным детям часто дают имена, не совпадающие с именами святых, поэтому церковное имя определяется по имени святого с похожим звучанием. В феврале именины отмечают носители около 105 имён.

Учитывайте, однако, что День ангела соответствует дню памяти святого, имя которого было дано при крещении ребёнка, а не при его рождении. А вот именины — это дата памяти святого, именем которого нарекли человека. Имена для мальчиков и девочек, рождённых в феврале 2024 года, можно выбрать по церковному календарю.

В феврале именины отмечают

  • 1 февраля: Антон, Фёдор, Теодор, Савва, Макар, Пётр, Николай, Марк, Ефим
  • 2 февраля: Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Римма, Павел
  • 3 февраля: Евгений, Агния, Иван, Илья, Максим, Анна
  • 4 февраля: Тимофей, Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Эммануил, Макар, Леон, Пётр, Николай
  • 5 февраля: Фёдор, Серафим, Теодор, Геннадий, Катарина, Клим, Милица, Екатерина, Евдокия
  • 6 февраля: Ксения, Тимофей, Оксана, Денис, Иван, Павел, Николай
  • 7 февраля: Феликс, Анатолий, Виталий, Дмитрий, Филипп, Вальдемар, Владимир, Степан, Пётр, Александр
  • 8 февраля: Фёдор, Семён, Теодор, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Пётр, Мария
  • 9 февраля: Дмитрий, Иван, Пётр
  • 10 февраля: Фёдор, Теодор, Георгий, Вальдемар, Владимир, Ольга, Леонтий, Игнат, Егор, Варфоломей
  • 11 февраля: Дмитрий, Иван, Юлиан, Константин, Лаврентий, Роман, Леонтий, Лука, Игнат
  • 12 февраля: Фёдор, Теодор, Иван, Вальдемар, Владимир, Максим, Степан, Пелагея, Пётр, Василий
  • 13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита, Афанасий
  • 14 февраля: Семён, Тимофей, Гавриил, Давид, Пётр, Николай, Василий
  • 15 февраля: Василий
  • 16 февраля: Симон, Семён, Тимофей, Адриан, Иван, Вальдемар, Владимир, Михаил, Роман, Павел
  • 17 февраля: Андрей, Фёдор, Сергей, Серафим, Теодор, Алексей, Георгий, Дмитрий, Ибрагим, Иван
  • 18 февраля: Антон, Агата, Александра, Макар, Михаил, Василиса
  • 19 февраля: Севастьян, Анатолий, Дмитрий, Иван, Юлиан, Кристина, Максим, Мария, Марта, Марфа
  • 20 февраля: Алексей, Пётр, Лука, Александр
  • 21 февраля: Андрей, Фёдор, Сергей, Семён, Теодор, Савва, Захар, Макар, Степан, Пётр
  • 22 февраля: Геннадий, Иван, Тихон, Иннокентий, Пётр, Василий
  • 23 февраля: Антон, Галина, Семён, Геннадий, Герман, Аким, Иван, Пётр, Прохор, Марк
  • 24 февраля: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Егор
  • 25 февраля: Антон, Евгений, Алексей, Мария
  • 26 февраля: Евгений, Семён, Тимофей, Вера, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, Фотиния, Светлана
  • 27 февраля: Фёдор, Теодор, Георгий, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Егор
  • 28 февраля: Семён, Алексей, София, Иван, Михаил, Пётр, Николай, Ефросинья, Афанасий
  • 29 февраля: Иван, Касьян.
Певец и композитор Дмитрий Маликов отпразднует именины в феврале, причём несколько раз. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Певец и композитор Дмитрий Маликов отпразднует именины в феврале, причём несколько раз. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Популярные имена для мальчиков

Среди популярных имён для мальчиков в 2024 году можно назвать следующие:

6 имён мужчин, кто встретит любовь всей жизни в конце января 2024 года
6 имён мужчин, кто встретит любовь всей жизни в конце января 2024 года
  • Лев. Имя означает "лев", "сильный", "храбрый". Мальчик, носящий это имя, скорее всего, станет лидером, уверенным в себе и смелым человеком. Лев по знаку зодиака символизирует творчество, гордость и великолепие.
  • Максим. Имя означает "величайший", "превосходный". Носитель этого имени станет талантливым, умным и успешным. Максим — это также имя одного из семи мудрецов Древней Греции, известного своими афоризмами.
  • Даниил. Имя означает "Бог — мой судья", "Бог — мой защитник". Это имя подойдёт для мальчика, который станет верным, справедливым и религиозным. Даниил — это также имя одного из пророков Ветхого Завета, известного своими видениями и чудесами.
  • Илья. Значение имени — "мой Бог — Яхве", "мой Бог — сила". Человек, носящий это имя, будет сильным, мужественным и верующим. Илья — это также имя одного из пророков Ветхого Завета, который боролся с идолопоклонством и воскресил мёртвого.
Февральская именинница — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Февральская именинница — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Популярные имена для девочек

Среди популярных имён для девочек в 2024 году можно выделить следующие:

6 женских имён, носительницы которых в год Дракона 2024 найдут свою любовь
6 женских имён, носительницы которых в год Дракона 2024 найдут свою любовь
  • София. Имя означает "мудрость", "разум". Скорее всего, девочка, носящая это имя, будет умной, образованной и творческой. София — это также имя одной из девяти муз в древнегреческой мифологии, покровительницы философии и науки.
  • Мария. Значение имени — "возлюбленная", "желанная". Любая женщина хочет стать любимой, желанной и красивой, а у девочки, носящей это имя, большие шансы получить счастливое будущее. Мария — это также имя одной из самых почитаемых святых в христианстве, матери Иисуса Христа — образца чистоты, милосердия и целомудрия.
  • Анна. Имя означает "благодать", "милость". Это имя подойдёт для девочки, родители которой хотят, чтобы их дочка выросла благосклонной, доброй и милосердной женщиной.
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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