День ангела в конце зимы: Кто отмечает именины в феврале 2024 День ангела, или именины, считается одним из важнейших праздников для каждого православного христианина. О том, как правильно выбрать имя ребёнку, родившемуся в феврале 2024 года, рассказывает Life.ru. 27 января, 21:01 Кто празднует именины в феврале и как выбрать имя для февральского новорождённого? Фото © prostooleh / freepik

День ангела — это день небесного защитника и покровителя человека. При крещении ребёнку даётся имя, соответствующее имени святого. Женщины и мужчины, рождённые в феврале, отмечают день своего имени в соответствии с церковным календарём, содержащим в основном имена славянского, еврейского и греческого происхождения. Современным детям часто дают имена, не совпадающие с именами святых, поэтому церковное имя определяется по имени святого с похожим звучанием. В феврале именины отмечают носители около 105 имён.

Учитывайте, однако, что День ангела соответствует дню памяти святого, имя которого было дано при крещении ребёнка, а не при его рождении. А вот именины — это дата памяти святого, именем которого нарекли человека. Имена для мальчиков и девочек, рождённых в феврале 2024 года, можно выбрать по церковному календарю.

В феврале именины отмечают

1 февраля : Антон, Фёдор, Теодор, Савва, Макар, Пётр, Николай, Марк, Ефим

: Антон, Фёдор, Теодор, Савва, Макар, Пётр, Николай, Марк, Ефим 2 февраля : Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Римма, Павел

: Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Римма, Павел 3 февраля: Евгений, Агния, Иван, Илья, Максим, Анна

Евгений, Агния, Иван, Илья, Максим, Анна 4 февраля: Тимофей, Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Эммануил, Макар, Леон, Пётр, Николай

Тимофей, Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Эммануил, Макар, Леон, Пётр, Николай 5 февраля: Фёдор, Серафим, Теодор, Геннадий, Катарина, Клим, Милица, Екатерина, Евдокия

Фёдор, Серафим, Теодор, Геннадий, Катарина, Клим, Милица, Екатерина, Евдокия 6 февраля : Ксения, Тимофей, Оксана, Денис, Иван, Павел, Николай

: Ксения, Тимофей, Оксана, Денис, Иван, Павел, Николай 7 февраля: Феликс, Анатолий, Виталий, Дмитрий, Филипп, Вальдемар, Владимир, Степан, Пётр, Александр

Феликс, Анатолий, Виталий, Дмитрий, Филипп, Вальдемар, Владимир, Степан, Пётр, Александр 8 февраля: Фёдор, Семён, Теодор, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Пётр, Мария

Фёдор, Семён, Теодор, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Пётр, Мария 9 февраля: Дмитрий, Иван, Пётр

Дмитрий, Иван, Пётр 10 февраля: Фёдор, Теодор, Георгий, Вальдемар, Владимир, Ольга, Леонтий, Игнат, Егор, Варфоломей

Фёдор, Теодор, Георгий, Вальдемар, Владимир, Ольга, Леонтий, Игнат, Егор, Варфоломей 11 февраля: Дмитрий, Иван, Юлиан, Константин, Лаврентий, Роман, Леонтий, Лука, Игнат

Дмитрий, Иван, Юлиан, Константин, Лаврентий, Роман, Леонтий, Лука, Игнат 12 февраля : Фёдор, Теодор, Иван, Вальдемар, Владимир, Максим, Степан, Пелагея, Пётр, Василий

: Фёдор, Теодор, Иван, Вальдемар, Владимир, Максим, Степан, Пелагея, Пётр, Василий 13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита, Афанасий

Виктор, Иван, Илья, Никита, Афанасий 14 февраля: Семён, Тимофей, Гавриил, Давид, Пётр, Николай, Василий

Семён, Тимофей, Гавриил, Давид, Пётр, Николай, Василий 15 февраля: Василий

Василий 16 февраля : Симон, Семён, Тимофей, Адриан, Иван, Вальдемар, Владимир, Михаил, Роман, Павел

: Симон, Семён, Тимофей, Адриан, Иван, Вальдемар, Владимир, Михаил, Роман, Павел 17 февраля : Андрей, Фёдор, Сергей, Серафим, Теодор, Алексей, Георгий, Дмитрий, Ибрагим, Иван

: Андрей, Фёдор, Сергей, Серафим, Теодор, Алексей, Георгий, Дмитрий, Ибрагим, Иван 18 февраля: Антон, Агата, Александра, Макар, Михаил, Василиса

Антон, Агата, Александра, Макар, Михаил, Василиса 19 февраля: Севастьян, Анатолий, Дмитрий, Иван, Юлиан, Кристина, Максим, Мария, Марта, Марфа

Севастьян, Анатолий, Дмитрий, Иван, Юлиан, Кристина, Максим, Мария, Марта, Марфа 20 февраля: Алексей, Пётр, Лука, Александр

Алексей, Пётр, Лука, Александр 21 февраля: Андрей, Фёдор, Сергей, Семён, Теодор, Савва, Захар, Макар, Степан, Пётр

Андрей, Фёдор, Сергей, Семён, Теодор, Савва, Захар, Макар, Степан, Пётр 22 февраля: Геннадий, Иван, Тихон, Иннокентий, Пётр, Василий

Геннадий, Иван, Тихон, Иннокентий, Пётр, Василий 23 февраля: Антон, Галина, Семён, Геннадий, Герман, Аким, Иван, Пётр, Прохор, Марк

Антон, Галина, Семён, Геннадий, Герман, Аким, Иван, Пётр, Прохор, Марк 24 февраля: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Егор

Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Егор 25 февраля: Антон, Евгений, Алексей, Мария

Антон, Евгений, Алексей, Мария 26 февраля : Евгений, Семён, Тимофей, Вера, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, Фотиния, Светлана

: Евгений, Семён, Тимофей, Вера, Гавриил, Зоя, Иван, Ирина, Фотиния, Светлана 27 февраля: Фёдор, Теодор, Георгий, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Егор

Фёдор, Теодор, Георгий, Ибрагим, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаэль, Егор 28 февраля: Семён, Алексей, София, Иван, Михаил, Пётр, Николай, Ефросинья, Афанасий

Семён, Алексей, София, Иван, Михаил, Пётр, Николай, Ефросинья, Афанасий 29 февраля: Иван, Касьян.

Певец и композитор Дмитрий Маликов отпразднует именины в феврале, причём несколько раз. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Популярные имена для мальчиков

Среди популярных имён для мальчиков в 2024 году можно назвать следующие:

Лев. Имя означает "лев", "сильный", "храбрый". Мальчик, носящий это имя, скорее всего, станет лидером, уверенным в себе и смелым человеком. Лев по знаку зодиака символизирует творчество, гордость и великолепие.

Имя означает "лев", "сильный", "храбрый". Мальчик, носящий это имя, скорее всего, станет лидером, уверенным в себе и смелым человеком. Лев по знаку зодиака символизирует творчество, гордость и великолепие. Максим. Имя означает "величайший", "превосходный". Носитель этого имени станет талантливым, умным и успешным. Максим — это также имя одного из семи мудрецов Древней Греции, известного своими афоризмами.

Имя означает "величайший", "превосходный". Носитель этого имени станет талантливым, умным и успешным. Максим — это также имя одного из семи мудрецов Древней Греции, известного своими афоризмами. Даниил. Имя означает "Бог — мой судья", "Бог — мой защитник". Это имя подойдёт для мальчика, который станет верным, справедливым и религиозным. Даниил — это также имя одного из пророков Ветхого Завета, известного своими видениями и чудесами.

Имя означает "Бог — мой судья", "Бог — мой защитник". Это имя подойдёт для мальчика, который станет верным, справедливым и религиозным. Даниил — это также имя одного из пророков Ветхого Завета, известного своими видениями и чудесами. Илья. Значение имени — "мой Бог — Яхве", "мой Бог — сила". Человек, носящий это имя, будет сильным, мужественным и верующим. Илья — это также имя одного из пророков Ветхого Завета, который боролся с идолопоклонством и воскресил мёртвого.

Февральская именинница — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Популярные имена для девочек

Среди популярных имён для девочек в 2024 году можно выделить следующие:

София. Имя означает "мудрость", "разум". Скорее всего, девочка, носящая это имя, будет умной, образованной и творческой. София — это также имя одной из девяти муз в древнегреческой мифологии, покровительницы философии и науки.

Имя означает "мудрость", "разум". Скорее всего, девочка, носящая это имя, будет умной, образованной и творческой. София — это также имя одной из девяти муз в древнегреческой мифологии, покровительницы философии и науки. Мария. Значение имени — "возлюбленная", "желанная". Любая женщина хочет стать любимой, желанной и красивой, а у девочки, носящей это имя, большие шансы получить счастливое будущее. Мария — это также имя одной из самых почитаемых святых в христианстве, матери Иисуса Христа — образца чистоты, милосердия и целомудрия.

Значение имени — "возлюбленная", "желанная". Любая женщина хочет стать любимой, желанной и красивой, а у девочки, носящей это имя, большие шансы получить счастливое будущее. Мария — это также имя одной из самых почитаемых святых в христианстве, матери Иисуса Христа — образца чистоты, милосердия и целомудрия. Анна. Имя означает "благодать", "милость". Это имя подойдёт для девочки, родители которой хотят, чтобы их дочка выросла благосклонной, доброй и милосердной женщиной.

Авторы Андрей Соколов