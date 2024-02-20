"Беспроигрышный вариант": Психолог раскрыла, как правильно намекнуть на подарок к 23 Февраля и 8 Марта

В преддверии 23 Февраля и 8 Марта россияне традиционно выбирают подарки для близких, друзей и коллег, однако не все всегда получают то, что хотели. На подарок нужно правильно намекать, а делать это следует, исходя из возможностей дарящего, советует специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам эксперта, даже маленький кошелёк или простенькие наушники от известных брендов могут стоить столько, что стремление воплощать мечты избранницы или избранника заметно ослабнет.

"Беспроигрышный вариант — намекать, ненавязчиво конкретизируя: "Мне очень нравится именно этот сорт [кофе]! Заметил, что он без горчинки и явно чувствуется мускатный орех", — отметила Игонина в беседе с РИАМО.

То, что считается простым для вас, может представлять затруднение для другого. Например, даритель может не понимать, что значит "хороший сорт кофе".

Психолог призвала не стесняться обращать внимание близких на то, от чего вы испытываете удовольствие. Это можно делать с помощью таких фраз, как "Я всегда хотел научиться кататься на коньках!", "Когда-нибудь у меня будет море кактусов!", "Смотри, будет выступать моя любимая группа!". Их лучше произносить, когда вы с близким человеком проходите мимо какой-либо афиши или просто разговариваете об увлечениях. Ещё легче скинуть ссылку на понравившуюся вещь.