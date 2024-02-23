Профессор раскрыл неожиданные факты о Дне защитника Отечества

Поздравлять с Днём защитника Отечества стоит всех мужчин без исключения, несмотря на то что название праздника указывает на тех, кто имеет отношение к службе в армии. Об этом заявил преподаватель истории государства и права России Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

По его словам, раньше 23 Февраля фактически был днём, который отмечают только военнослужащие. Название праздника также время от времени претерпевало изменения. Его называли Днём Красной армии, Днём Советской армии, Днём Советской армии и Военно-морского флота. Но теперь дела обстоят иначе.

С течением времени эта праздничная дата освободилась от конкретно военных рамок и приобрела более широкий охват. В наши дни с праздником 23 Февраля поздравляют мужчин любого возраста и профессиональной направленности, отметил Рожнов. По мнению профессора, причина лежит на поверхности — в нашем календаре просто нет официального праздника, посвящённого мужской половине населения страны.

"Есть праздник военных, отцов, холостяков, но не любых мужчин. Именно День защитника Отечества, максимально воплощающий в себе мужской дух, и заполнил эту брешь. То же самое произошло ранее и с Международным женским днём, который уже давно не ассоциируется в нашей стране с борьбой женщин за свои права, а воспринимается просто как женский праздник", — объяснил профессор в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".