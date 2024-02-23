6 самых крутых открыток к 23 Февраля, которые печатали в СССР Какие сюжеты предпочитали рисовать советские художники ко Дню Советской армии и почему американские шпионы охотились за такими открытками. 22 февраля, 21:43 Художники В.И. Зарубин и С.К. Русаков. Обложка © VK / Музей открытки

Открытка-поздравление с 23 Февраля — Днём Советской армии и Военно-морского флота — стала в СССР традиционным знаком внимания для военных только во второй половине XX века. Открытки-поздравления с 23 Февраля не были так популярны, как, например, открытки "С Новым годом!" или "С 8 Марта!", потому что в те времена не было обычая чествовать всех мужчин. Праздник носил более официальный характер, и 23 февраля поздравляли именно профессиональных военных, людей, имевших самое непосредственное отношение к армии, — военных медиков, связистов, военкомов, военруков, военных в отставке.

Обязательно поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Позже стали поздравлять и тех, кто прошёл службу в армии, а в 1980-е годы — поздравляли уже всех мужчин как настоящих или потенциальных защитников. Ни у кого не было и тени сомнения, что в случае чего отцы, братья и сыновья пойдут защищать Родину, своих жён и матерей добровольно, а те, кто не мог служить по состоянию здоровья, — запишутся в ополчение.

Казаки переносят раненых на импровизированных носилках во время Первой мировой войны. Фото © Wikipedia / Фредерик де Ханен

Однако прославляющие армию почтовые карточки появились в России задолго до революции. Тогда они были элементом пропаганды, поддерживали бойцов в трудные времена и даже славили милосердие русского воина. На них изображались батальные и бытовые сцены, сценки помощи раненому врагу. Изображался и надёжный тыл. Например, одна из открыток изображала город Москву в виде женщины, снявшей с себя дорогой сарафан и расшитый кокошник, надевшей платье сестры милосердия и вставшей к постели раненого. Главной целью таких открыток было поддержать солдата в далёком походе.

Конечно, в СССР эстетика почтовых открыток на военную тематику была другой. Они не только рассказывали о новейшей истории страны, но и прославляли бойца и новую, народную армию.

Советские открытки довоенного времени

Советские открытки 1920–1930-х годов — это попытка осмысления истории Гражданской войны и становления Красной армии. В исторических сюжетах использовались фотографии военачальников того времени и восславлялась Красная армия. Издатели старались уловить и объяснить исторический момент. Например, открытка 1929 года демонстрировала военачальника Клима Ворошилова в момент переправы через реку во время Больших Бобруйских манёвров. Манёвры проводились на территории Белоруссии в том же году и стали первым смотром технической оснащённости Красной армии.

Большие Бобруйские манёвры 1929 года. Ворошилов на переправе. Фото © meshok.net

Часто открытки сопровождались надписями, чтобы было понятно, чем и кем советский боец должен гордиться. Например, на открытке 1934 года использована картина художника Василия Яковлева "Командиры Рабоче-крестьянской Красной армии". В центре открытки находится фигура башкирского комбрига Мусы Муртазина, за ним угадывается фигура командарма Семёна Будённого, справа стоят "комиссары в пыльных шлемах – будённовках"; слева за столом находятся другие командиры. Картина передаёт атмосферу, которая могла быть в штабе в Гражданскую войну. На обратной стороне напечатано высказывание Клима Ворошилова о том, что Красная армия имеет "абсолютно преданный пролетарскому делу, непрерывно растущий во всех отношениях командный состав".

В. Яковлев, "Командиры Рабоче-крестьянской Красной армии". Фото © meshok.net

А художник Митрофан Греков изобразил командиров Будённого и Ворошилова во время боя под станцией Егорлыкской. Пояснительная надпись гласит, что в этом тяжёлом бою белые были разбиты и отступили под Новороссийск.

Примечательной является и целая серия акварелей художника Василия Корочкина (Сварога), он изображал будни армии: учения, разведку на мотоцикле, химическую тревогу, учебный бой. Но были и чисто агитационные почтовые карточки. Например, открытка художника В. Маслова изображала кремлёвскую стену, красные знамена, а под ними — плакатные лица красноармейцев.

Открытки Великой Отечественной войны

Во время войны почтовые карточки служили агитацией. Рисунки на них были небольшими, в одну краску, реже в две, часто сопровождались стихами. Рядом с рисунком располагался шаблон для адреса, который нужно было заполнить, а на обратной стороне писали сообщение. На двухцветной открытке 1942 года художника Виктора Бибикова изображались красноармейцы, идущие в атаку с примкнутыми к оружию штыками. На заднем фоне пикировали истребители и шла в атаку красная конница.

Агитационный плакат серии "Окна ТАСС" № 534 "За Страну Советскую бей зверьё немецкое, бей штыком, гранатой бей, бей чем хочешь, но убей!", 1943 г. Художники: Кукрыниксы. Текст: А. Прокофьев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Для чёрно-белых открыток использовались фотоснимки военной поры; для красочных полноцветных — агитационные плакаты. Например, на открытке 1943 года был изображён красноармеец в полушубке на фоне Кремля. Он выметал подальше серую погань фашизма, а надпись гласила: "Красной армии метла нечисть выметет дотла!"

Плакат В. Дени "Красной армии метла нечисть выметет дотла!", 1943 год. Фото © zemlyanka-v.ru

Часто бойцы на открытках шли в атаку, поражали штыком врага. Даже новогодние открытки в эти годы печатались исключительно с военной тематикой. Среди бойцов были популярны открытки с портретами полководцев. Солдатам предлагалось вдохновляться примерами Александра Невского, Александра Суворова, Дмитрия Донского, Козьмы Минина и Михаила Кутузова.

Была очень интересная серия открыток, которая рассказывала и прославляла подвиги наших бойцов на поле боя. Например, открытка художника Семёна Аладжалова "Подвиг красноармейца Середы" показывала момент, когда Иван Середа во время боя вскочил на вражеский танк и топором отшиб ствол вражеского пулемёта, чем дал возможность своему отделению атаковать. За этот подвиг, совершённый в 1941 году, Середе было присвоено звание Героя Советского Союза. В официальных документах подвиг описывался иначе. Там говорилось, что Середа схватился за ствол пулемёта руками и не дал врагу прицельно стрелять. Иллюстрацию к картинке театральный художник сделал акварелью, что лишь придало ей колорита.

Подвиг красноармейца Середы. Фото © Livejournal / humus

Ну и, конечно, были открытки-плакаты. На них изображались помирающий от русских штыков Гитлер, мать с ребёнком на руках и призывом "Защити!", "Дойдём до Берлина!" и другие сюжеты.

Но, конечно, венцом всех сюжетов стала открытка 1948 года с надписью "Слава Советской армии!". На ней был изображен боец, стоящий на фоне стены Рейхстага, на которой были надпись "Дошли!", и старый плакат "Дойдём до Берлина", на котором тот же боец только натягивал сапоги. Её автором был знаменитый в годы войны художник, создавший массу агитационных шедевров, — Леонид Голованов.

Л.Ф. Голованов, "Красной армии — слава!», 1945 год. Фото © Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина

Открытки послевоенной поры

После войны на волне патриотизма и любви к победителям в СССР стали регулярно выпускать агитационные плакаты ко Дню Советской армии и Военно-морского флота — так праздник стали называть в 1946 году. Это были масштабные картины, выполненные в агитационном духе. На них обязательно изображался богатырского вида воин на фоне Кремля, полей или индустриальных пейзажей. Изображение сопровождалось надписью "Слава воинам-победителям!" или "Слава Советской армии!". Иногда изображение было двойным: воин и моряк.

Открытка СССР "Слава Советской армии", 1955 год. Фото © auction.ru

Видимо, со временем именно из-за этих плакатов и возникла идея выпускать к празднику ещё и открытки с поздравлением. Интересно, что именно в 1950–1960-е годы в СССР возникли открытки ручного изготовления. Они носили лубочный характер и служили для объяснения в любви и поздравления. Делали их частным образом. В центре располагался портрет воина в рамочке либо портрет воина и его девушки, а вокруг изображались поздравление с праздником и короткие пожелания.

Начиная с конца 1950-х годов и до 1991 года среди агитационных изображений снова стали популярны сюжеты Гражданской войны с тачанками и суровыми командирами. Но стиль был уже совсем иной. Например, художник Игорь Коминарец изобразил на открытке кавалерийскую атаку. Но до художников 1930-х годов недотянул: хотя центральная фигура всадника напряжена и устремлена вперёд, движения лошади, вставшей на дыбы, неясны, расплывчаты и силуэты всадников на заднем плане. Словно для открытки использовали эскиз.

Популярность сюжетов Гражданской войны доходила до того, что в 1970– 1980-х годах изображения боёв Гражданской войны стали делать даже стилизованными под палех — стиль русской лаковой росписи. История уходила в прошлое, и комиссары и командиры Гражданской уже переосмысливались как сказочные образы давней старины.

Например, открытка 1983 года художника А. Любезнова "Слава армии, рождённой Октябрем!" оформлена в стиле палех — на ней нарисован русский богатырский конь красного цвета с гривой в характерных завитушках, с характерно маленькой головой. На коне сидит красноармеец и трубит в трубу. Его флаг развевается по ветру, словно древнерусский стяг.

Отдельно печатали открытки для детей. Например, знаменитый своими новогодними открытками художник Владимир Зарубин нарисовал открытку к 23 Февраля, на которой изобразил мальчика, надевшего большую ему бескозырку и стоящего на фоне портрета революционного матроса, видимо деда. Таким образом подчеркивалась преемственность поколений.

Знающие люди поговаривали, что американские дипломаты с удовольствием скупали такие открытки и черпали из них информацию о новых видах советских ракет и системах вооружения. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Но довольно быстро "детские" открытки ушли в прошлое, а всё заменили различные художественные коллажи. На них обязательно изображались суровые воины и моряки, развевающиеся знамёна СССР и республик, звёзды. Со временем появились георгиевские ленточки, ветви или венки лавра, а главное, изображения самых передовых вооружений, которыми была оснащена армия. Знающие люди поговаривали, что американские дипломаты с удовольствием скупали такие открытки и черпали из них информацию о новых видах советских ракет и системах вооружения.

Одной из популярных открыток к 23 Февраля в СССР была открытка с изображением воина-освободителя — памятника, установленного советскими скульпторами в берлинском Трептов-парке, где советский солдат в полном облачении держит на руках маленькую спасённую им из-под обстрела немецкую девочку. Её почти без изменений — менялся только цвет фона и самой фигуры — публиковали несколько десятков лет. Изображение неизменно сопровождалось надписью "Слава воину-победителю!". А на варианте этой открытки, изданной в 1974 году в Киеве, надпись гласила: "Воину-вiзволителю — слава!"

Авторы Майя Новик