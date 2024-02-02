Путин: Единение россиян потрясает и гарантирует нашу победу

Активное участие россиян в сборах средств на нужды фронта говорит о единстве общества и гарантирует победу РФ, заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. По словам главы государства, люди жертвуют столько, сколько могут.

"Дело не в сумме, а дело в том, что люди идут и по тысяче — столько, сколько могут, — отдают на то, чтобы поддержать наших ребят, которые жизнью своей рискуют. Это свидетельство единения российского общества, единения России, причём России многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной. Эта общая забота о будущем страны — она даже потрясает. В этом что-то есть такое, что абсолютно надёжно гарантирует победу России", — сказал российский лидер.