Путин: Производство бронезащиты для бойцов СВО увеличилось в 10 раз
Производство бронезащиты для бойцов специальной военной операции увеличилось в 10 раз. Об этом на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле заявил российский лидер Владимир Путин. В какой-то момент президент обратился к сотрудникам предприятий, которые производят всё необходимое для СВО.
"Вы не только обеспечиваете высокое качество, но и количество. Производство бронезащиты выросло в 10 раз", — указал лидер РФ, добавив, что производство обмундирования увеличилось в 2,5 раза.
Кроме этого, по словам главы государства, в разы увеличилось производство бронетехники, других средств ведения вооружённой борьбы, ракетной и авиационной техники, в том числе высокоточной.
В ходе встречи Путин также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО. Как отметил президент, в ОПК России за полтора года создано более 520 тысяч новых рабочих мест.
Как сообщал Лайф, 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.
ТАСС / Станислав Красильников