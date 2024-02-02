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2 февраля, 13:37

Путин: Производство бронезащиты для бойцов СВО увеличилось в 10 раз

Производство бронезащиты для бойцов специальной военной операции увеличилось в 10 раз. Об этом на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле заявил российский лидер Владимир Путин. В какой-то момент президент обратился к сотрудникам предприятий, которые производят всё необходимое для СВО.

"Вы не только обеспечиваете высокое качество, но и количество. Производство бронезащиты выросло в 10 раз", — указал лидер РФ, добавив, что производство обмундирования увеличилось в 2,5 раза.

Кроме этого, по словам главы государства, в разы увеличилось производство бронетехники, других средств ведения вооружённой борьбы, ракетной и авиационной техники, в том числе высокоточной.

В ходе встречи Путин также отметил, что вся работа властей и оружейников направлена на поддержку бойцов СВО. Как отметил президент, в ОПК России за полтора года создано более 520 тысяч новых рабочих мест.

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Как сообщал Лайф, 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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