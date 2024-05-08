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8 мая, 05:49

Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменение налоговой системы

Министерство финансов России на следующей неделе обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменениям в налоговой системе. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Антон Силуанов.

"И с бизнесом, и с парламентом — всё будет обсуждаться", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, Антон Силуанов анонсировал обсуждение изменений в налоговой системе на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце апреля. По его словам, Минфин рассчитывает, что соответствующие поправки примут уже в весеннюю сессию. Ожидается, что новые принципы обеспечат стабильные, предсказуемые условия налогообложения, сбалансированность бюджета и создание дополнительных стимулов для вложения денежных средств в ключевые отрасли экономики страны.

Ранее в Минфине пообещали продлить действие семейной ипотеки, особенно для семей с детьми младше шести лет. Замминистра Иван Чебесков отметил, что ведомство действует согласно поручению президента Владимира Путина.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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