Путин: Власти работают над донастройкой налоговой системы

Российские власти работают над донастройкой налоговой системы, а новые параметры налогообложения, которые на данный момент готовятся, нужно закрепить на длительный период. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил, что власти РФ работают над донастройкой налоговой системы. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Сейчас Правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами Федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят предложения", — сказал он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве в четверг, 25 апреля.

По словам президента РФ, усовершенствование российской фискальной системы должно привести к более справедливому распределению налоговой нагрузки. Планируется, что изменения будут стимулировать бизнес, который инвестирует средства в инфраструктурные, социальные и кадровые проекты. Путин призвал обеспечить стабильные условия для надёжной работы.